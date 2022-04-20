 

Силуанов дистанционно принял участие в финансовой G20

20.04.2022, 21:17, Новости дня
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Глава Минфина РФ Антон Силуанов дистанционно принял участие в заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20, информирует Минфин России.

«Министры и управляющие обсудили состояние мировой экономики и существующие риски: геополитическую напряженность, рекордно высокие темпы инфляции и уровень долга в большинстве стран, рост цен на продовольствие и энергоносители, несоответствие предложения все более возрастающему спросу, сбои в глобальных цепочках поставок, неопределенность ситуации с пандемией COVID-19», – приводит сообщение ТАСС.

Ряд стран, помимо России, указали на важность обеспечения функционирования глобальной финансовой инфраструктуры на принципах бесперебойности и независимости. Одной из особенностей текущего кризиса является подрыв доверия к существующей международной валютно-финансовой системе, отмечает Минфин России.

Отмечается, что Силуанов призвал партнеров по G20 избегать политизации диалога и подчеркнул, что «двадцатка» всегда была и остается экономическим форматом. По словам министра, предложение российских товаров на мировой рынок сдерживается искусственно, что провоцирует дисбаланс и резкий рост цен. Силуанов подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты.

Ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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