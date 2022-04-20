СК возбудил дело о повреждении памятника советским воинам в Таллине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника советским воинам в столице Эстонии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников)», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что 18 апреля неизвестные демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам.

«Эти преступные действия направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», – подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что в Польше снесли три памятника советским солдатам.

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