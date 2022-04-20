 

Беседы неумных с неумными – Личное мнение

20.04.2022, 20:45, Разное
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Не знаю, как вас, а меня откровенно задолбали всякие-разные интервью.


Фото: Соцсети

Задумалась: кого я, развалившегося или развалившуюся на диване, готова слушать час?

Да никого. Вот вообще.

Сейчас же каждый ютубер именует себя журналистом, открывает канальчик и тащит туда всяких бонь-шмонь.


Фото: Соцсети

Эти самые шмони, с трудом передвигая отяжелевшими от филлеров губами, ударяются в воспоминания и рассуждения, после чего вся их многочасовая душевная чушь выносится в публичное пространство, откровенно его засоряя.


Фото: Соцсети

В мире нет столько интересных людей, на просмотр бесед с которыми я готова тратить своё время, сколько сейчас в нём развелось интервьюеров. Вот правда.

В пандемию стало хуже: даже те, кто интервь раньше только давали, теперь стали его брать. Сегодня боня берёт интервью у шмони, а завтра шмоня — алаверды — у бони.

В общем, сплошной информационный шлак кругом. Одни неумные беседуют с другими неумными, чтобы остальные неумные это смотрели.

Как-то так.

На интервью какого известного человека вы готовы потратить час своего времени? Почему именно этот человек?

Источник: Лена Миро



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