Еще 127 жителей Мариуполя эвакуировали из района около завода «Азовсталь»

Из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).

«Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из-под преступного огня националистов воспользовались 127 человек, которые на данный момент находятся в безопасном для жизни месте – населенном пункте Безыменное», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Утром в среду в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за минувшие сутки из Мариуполя в пункт приема беженцев в Безыменном вывезли 557 человек, а всего с 5 марта — 20 502 человека.

Ранее СМИ сообщили, что в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе введен режим тишины, из двух примыкающих к промзоне предприятия домов вышли все мирные жители.

Минобороны России сообщало о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

Утром в среду комбинат покинули пять украинских военных, они сложили оружие, сообщали в Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.

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