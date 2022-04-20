Путин поддержал инициативу о внедрении в школах «советников директора по воспитанию»

Президент РФ Владимир Путин во время третьего очного заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу участницы конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» Аллы Волковой о реализации проекта «советник директора по воспитанию» по всей стране.

В ходе своего выступления Волкова отметила важность привлечения финалистов и победителей конкурса «Флагманы образования» к экспертной работе и содействия в трудоустройстве в сфере образования. Благодаря конкурсу «Флагманы образования» каждая школа страны, каждый муниципалитет, каждый обучающийся имеют возможность заявить о себе, показать свои возможности, профессиональные успехи и достижения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В прошлом году вместе со своей командой мы выиграли в конкурсе «Учитель будущего», а уже в этом году вместе с командой города мы вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», организованного платформой «Россия – страна возможностей». Очень хочется, чтобы победители данного конкурса вошли в региональный управленческий резерв и в дальнейшем продвигали те важные идеи, которые в конкурсе заложены», – рассказала Волкова.

Выслушав инициативу участницы, председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», президент РФ Владимир Путин поддержал ее предложение.

«Очень хорошая идея. Это еще один такой социальный лифт, который позволит региональным руководителям найти интересных людей, увлеченных своим делом. Потому что те, кто участвует в таких мероприятиях, и участвует успешно, безусловно, заслуживают того, чтобы принимать участие в реализации целей и решении задач, которые стоят перед регионом. Абсолютно полностью согласен и поддерживаю», – сказал он.

Также Волкова подняла вопрос, связанный с темой воспитания. В ряде регионов с 1 сентября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников в школу пришли помощники по воспитанию – советники. Волкова отметила, что это люди новой формации, вооруженные актуальными знаниями и современными методиками, и предложила реализовать проект «советник директора по воспитанию» по всей стране.

«Важно не только учить, мы об этом сегодня много говорили, очень важно воспитывать. И здорово, что в 10 регионах нашей страны уже реализуется проект «советник директора по воспитанию» в рамках проекта «Навигаторы детства». Очень важно, чтобы такие советники появились во всех школах Российской Федерации и этот проект был реализован не в 10 субъектах, а по всей стране, потому что сейчас советники становятся старшими товарищами, друзьями детям, и умеют выстроить очень правильный, конструктивный диалог с ребятами», – добавила она.

По словам Путина, «что касается советников директоров школ по воспитательной работе, действительно, они сейчас в качестве эксперимента введены в 10 регионах Российской Федерации, а на следующий год будут введены в 35 регионах, но в целом они должны работать по всей стране».

Путин также добавил, что быть советником директора по воспитательной работе – особая миссия. Он отметил необходимость помочь молодым людям сориентироваться в современном потоке информации, помочь отсечь второстепенное, ложное от важного, продемонстрировать школьникам настоящие ценности.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также отметил, что проект «советник директора по воспитанию» привел к значительным изменениям во внутреннем климате школ, в которых он апробируется. Министр отметил рост интереса учащихся к дополнительному образованию и внеурочной деятельности. Также он отметил, что работу проекта нужно расширять и, в конечном счете, – масштабировать на всю страну.

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