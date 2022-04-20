Daily Wire раскрыл «секрет» Байдена – Белым домом управляет Пасхальный Кролик

На состоявшихся в Белом доме мероприятиях по случаю Пасхи президент США Джо Байден вновь продемонстрировал миру, что страдает психическим расстройством, пишет Daily Wire. Как заметил ведущий канала, незадачливого Байдена буквально за руку водили перед журналистами сначала его жена Джилл, а затем — Пасхальный Кролик, традиционный для западной версии этого праздника сказочный персонаж. Роль кролика при этом исполнял не какой-нибудь стажёр, а высокопоставленный аппаратчик президентской администрации.

Джо Байден на этих выходных тоже повеселился, особенно в воскресенье, на катании пасхального яйца — есть такая традиция в Белом доме. Это одна из множества тупых традиций, от которых, пожалуй, стоило бы избавиться. Особенно когда у президента деменция, и чем меньше мы его видим… чем больше мы его прячем от глаз публики, тем, по-моему, лучше.

Но он там был, и опубликовали немало роликов — некоторые из них мы покажем, — в которых Джо Байдена, скажем так, водят с места на место, дают ему словесные подсказки, указывают, что ему делать и говорить. Сначала этим занимается его жена. Вот первое видео. Джилл Байден и Джо Байден читают книжку детям, и Джилл всё время, скажем так, мягко понукает Джо Байдена. Послушаем.

ДЖИЛЛ БАЙДЕН, первая леди США: Хорошо. Просто стой здесь.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Она говорит мне: «Просто сиди. Не волнуйся». (Джилл Байден смеётся.) Она учительница.

ДЖИЛЛ БАЙДЕН: Я учительница. Понимаете?

ДЖО БАЙДЕН: Она учительница.



«Просто стой здесь». Ничего особенного, просто с президентом Соединённых Штатов, с человеком, который вроде бы страной управлять должен, обращаются в буквальном смысле как с собакой. «Место, мальчик! Место!»

А ещё Байдену подсказывали, когда махать рукой толпе. Посмотрим.

ДЖО БАЙДЕН: Спасибо! И счастливой Пасхи! (Джилл Байден и Пасхальный Кролик машут рукой, Джо Байден хлопает.) Хорошо…

ДЖИЛЛ БАЙДЕН: Маши. Маши.

Слышите? Слышно, как она говорит: «Маши, маши».

Хочу сказать одну вещь в защиту Джо Байдена, хоть и защита это так себе… Признаюсь: примерно то же самое делает со мной моя жена, когда мы на официальных мероприятиях. У меня всё не настолько плохо, так много указаний мне не требуется, но ей действительно приходится мне подсказывать. Например: «Улыбнись! Сейчас положено улыбаться!» Такие элементарные вещи, которые положено делать на публике, — а мне требуется помощь жены. Думаю, жёны вообще часто делают это для мужей. И если бы мы видели только эти два видео, я бы почти не обратил внимания. Но это не всё. Потому что Джо Байдена инструктировала не только Джилл Байден, но и Пасхальный Кролик!

Итак, мы покажем вам пару видеозаписей, на которых Пасхальному Кролику приходится вмешиваться и давать подсказки Джо Байдену. Давайте посмотрим.

(Смех.) Он что-то бормотал про Афганистан, Ирак и Ближний Восток, но быстро подошёл Пасхальный Кролик, перехватил его указал ему другое направление: «Идите, там вот побродите где-нибудь, господин президент. Прогуляйтесь там». И он действительно побрёл туда, и Пасхальному Кролику пришлось вмешаться снова и указать ему другое направление. Взгляните.

Это совсем не смешно. Совсем не смешно. Это незадачливый, сбитый с толку президент Соединённых Штатов, которого водит туда-сюда Пасхальный Кролик. Мне было бы немного легче, если бы это был Санта-Клаус. Санта-Клаус хотя бы человек… Так? Но это Пасхальный Кролик! Самый худший из всех мифических праздничных существ! И самый гаденький. И он всем заправляет?! Оказывается, Пасхальный Кролик… Последние два года мы все задавались вопросом: кто на самом деле управляет страной? Кто главный в Белом доме? Мы же ведь совершенно уверены, что точно не этот парень (Байден. — ИноТВ). А оказалось, что это Пасхальный Кролик.



Вопрос в том, кто же скрывается под маской Пасхального Кролика — и, как выяснилось, это отнюдь не какой-нибудь обыкновенный стажёр, хотя логично было бы предположить, что для такого рода мероприятий, скорее всего, обычно берут какого-нибудь неприметного стажёра, надевают на него костюм Пасхального Кролика и отправляют на публику. Но на этот раз в костюм на полном серьёзе облачили высокопоставленного сотрудника аппарата. У меня сильные подозрения — хоть наверняка я сказать и не могу, — что обычно Белый дом такое не делает. То есть взяли сотрудника аппарата, у которого реально есть в Белом доме собственный офис — здесь конкретно идёт речь о сотруднике пиар-отдела президентской администрации, — и обрядили в костюм Пасхального Кролика. А сделали они это для того, чтобы Пасхальный Кролик приглядывал за президентом США, потому что президент США в маразме, то есть страдает деменецией.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2022 года.