 

Банк “Тинькофф” переименуют в “Российскую соборность имени П.А. Столыпина”

20.04.2022, 20:11, Разное
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Совет директоров банка “Тинькофф” на экстренном заседании принял решение провести масштабный ребрендинг компании. С 21 апреля 2022 года организация будет носить имя “Российская соборность имени П.А. Столыпина”. 

“Решение о переименовании нашей компании назревало давно, ибо старое название больше не актуально. За последние годы была создана целая экосистема, теперь мы уже не просто банк. Мы помогаем людям инвестировать, страховать своё имущество, покупать билеты в театр. Что касается нового названия, то оно чётко продумано. Российская – ибо мы работаем в России. Соборность олицетворяет разнообразие наших клиентов. А имя Петра Аркадьевича Столыпина мы выбрали, чтобы подчеркнуть наше уважение к этому великому государственному деятелю”, – заявил председатель совета директоров компании Станислав Близнюк.

В ближайшее время “Российская соборность имени П.А. Столыпина” учредит специализированный фонд, который будет финансировать военно-патриотическое воспитание молодёжи, оказывать поддержку патриотическим СМИ и организовывать выступления патриотически настроенных деятелей культуры. Кроме того, под эгидой фонда будет создано издательство, которое будет выпускать книжную серию “Великие россияне”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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