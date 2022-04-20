 

Сухой шампунь из детской присыпки и еще несколько домашних бьюти-хитростей

20.04.2022, 20:05, Разное
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В 21-м веке огромное количество людей тратит свои финансы на индустрию красоты. Ничего удивительного в этом нет. И женщины, и мужчины стремятся как можно дольше оставаться молодыми и привлекательными. Появляется все больше и больше различных косметических средств, которые весьма успешно помогают в данном вопросе. Интерес к новейшим исследованиям в области косметологии не ослабевает. Однако натуральные средства также могут быть весьма эффективными. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них.

Пухлые губы без косметологических манипуляций

А разве это возможно? Оказывается, что да! Не стоит торопиться прибегать к услугам пластического хирурга, если ваши губы от природы недостаточно полные. Все, что нужно, можно найти на кухне. А понадобится для изготовления чудодейственного средства всего лишь два ингредиента: корица и оливковое масло. Возьмите небольшую, но достаточно вместительную баночку. Тщательно ее промойте в теплой воде. Положите в емкость две-три палочки корицы. Возьмите оливковое масло и налейте столько, чтобы корица была полностью в него погружена. Уберите баночку в темное место и забудьте про нее на две-три недели. После этого вы можете смазывать получившимся средством губы. Корица вызовет раздражение и некоторую припухлость губ, а масло сделает их более мягкими и бархатистыми.

Чай заменит тонизирующее средство

Перед нанесением косметических средств предпочтительно протереть лицо ватным диском, смоченным в тонике. Данная процедура способствует более глубокому и эффективному впитыванию косметических средств. Нет тоника? Ничего страшного! Заварите обыкновенный зеленый чай. Когда он остынет, возьмите ватный диск и намочите его. А лучше всего взять бутылочку с пульверизатором и разбрызгивать жидкость на лицо. Процедуру можно проводить как утром, так и вечером.

Сухой шампунь из талька

Вы ложитесь спать с грязной головой и утром совершенно нет времени вымыть волосы? Отличное средство – сухой шампунь. Но, если им пользоваться долгое время, он нанесет вред вашим волосам. Да к тому же цена на такое средство весьма высокая. Выход есть! Вам понадобится обыкновенный тальк или детская присыпка. Вечером нанесите небольшое количество средства на корни волос. Проснетесь с чистыми волосами без следов жира. Утром вам останется лишь расчесать волосы.

Окрашивание бровей с помощью кофе

Нет карандаша для бровей? Предлагаем воспользоваться домашними средствами. Возьмите растворимый кофе и смешайте его с медом или кокосовым маслом. Аккуратно с помощью ватной палочки нанесите полученную массу на брови.

Через двадцать-тридцать минут протрите брови ватным диском смоченным в воде. Если вы хотите получить более темный оттенок, то добавляйте большее количество кофе.

Замена антивозрастному крему

Самое универсальное средство по уходу за кожей может стоять у вас на подоконнике. Поделимся с вами еще одной хитростью. Обратите внимание на алоэ. Растение не только увлажняет кожу, но и снимает покраснения. А также разглаживает морщины. Возьмите небольшой кусочек растения и выдавите из него сок, затем нанесите на лицо.



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