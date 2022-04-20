Мнение: Экспорт угля, проблемы с вывозом угля и провальный переход с газа на уголь

1. Я не буду сильно расстроен, если Евросоюз откажется от импорта российского угля. Основные поставки нашего угля идут не в Европу, а в Азию, причём более половины приходится на те азиатские страны, которые отказались вводить санкции против России:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/skolko-rossiiskogo-uglia-zakupaiut-kitai-iujnaia-koreia-iaponiia-i-drugie-strany-azii-625991c321fdfd67aaa039ea

В табличку выше можно было бы также добавить Турцию, которую авторы инфографики поместили в список европейских импортёров:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/skolko-uglia-zakupaiut-germaniia-franciia-i-drugie-strany-evropy-v-rossii-62500cf83efd0d3d3ab8b3f2

2. К вопросу о том, зачем нам надо расширять провозную способность царского Транссиба и советского БАМа. У нас есть уголь, у нас есть покупатели угля, а вот довезти этот уголь до покупателей в нынешних условиях стало заметно сложнее, чем раньше:

https://lenta.ru/news/2022/04/15/coal/

С начала года предприятия Кузбасса отгрузили в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, что на 18 процентов меньше, чем было запланировано. В том числе в марте было поставлено 4,3 миллиона, что на 0,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Такие объемы назвал министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев, сообщает РБК.

По его словам, ситуация с вывозом угля уже стала критической. Наверстать перевозку до конца года с высокой вероятностью не получится, а это чревато неисполнением контрактных обязательств, штрафами от покупателей и, как следствие, серьезной потерей доходов компаний. Если ситуацию не решить, угольщикам грозит потеря рынков.

Источник в крупной угольной компании подтвердил, что объемы невывезенного угля по всей России выросли в разы по сравнению с тем же периодом прошлого года. На Кемеровскую область приходит почти 60 процентов добычи угля, так что проблемы в регионе распространяются на всю отрасль.

Основная сложность с вывозом заключается в нехватке мощностей Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали). На фоне проблем с логистикой, возникших после начала действий российской армии на территории Украины, приоритетом на железной дороге пользуются грузы внутрироссийского производства, товары высокого передела и сырье для непрерывных производств, пояснили в РЖД.

3. Кримсональтер пишет о том, как энергетическая политика Евросоюза подрывает саму себя:

https://t.me/crimsondigest/1443

…Еврокомиссия сейчас загнала себя в ситуацию, в которой будет или очень больно, или придётся платить в рублях, или придётся отменять часть санкций (но это вряд ли). Дело в том, что в случае отключения газа, для избежания блэкаутов, Евросоюз мог использовать угольную генерацию вместо выпадающей газовой – так называемый – gas to coal switching [переход с газа на уголь] – который уже работает на полную катушку из-за текущих высоких цен на газ в Евросоюзе.

Но теперь Еврокомиссия, ещё не решив проблемы с газом (которые вообще-то не очень решаемы, особенно в краткосрочной перспективе), решила забанить российский уголь, который (сюрприз) обеспечивает, по крайней мере, часть того самого gas to coal switching для сохранения энергогенерации на требуемом уровне. Свободных угольных добывающих мощностей – кот наплакал, и вообще всё сложно, но европейские политики вообще не чувствуют проблему потому что “от угля в любом случае нужно отказываться – это самое грязное топливо”.

Отлично, ихтиандры, в добрый путь!

С нетерпением ждём результатов столь разумной стратегии. И хотя хотелось бы увидеть платежи в рублях за газ, но веерные отключения или (что более вероятно) принудительная остановка энергоёмких производств в Евросоюзе – тоже будет поучительно. Наглядно и поучительно.