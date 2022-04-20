Мнение: Путин про Рюрика

Во время заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», трансляция которого шла на телеканале «Россия 24», президент России Владимир Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства. По этой теории славянские племена не могли управлять собой самостоятельно, поэтому-то и обратились к варягу Рюрику, который и основал первую династию на русском престоле.

Путин засомневался, что Рюрик – варяг. И что славянские племена не могли управлять собой самостоятельно. Так и сказал президент России: «То, что он с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем не значит, что верна вот эта норманская теория образования Русского государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял».

Мол, раз кто кто-то призвал Рюрика, значит прогосударственные структуры уже существовали на этих территориях. К тому же, по мнению Путина, есть мнение, что у Рюрика были в роду славяне и он не случайно оказался в Новгороде.

Путину, похоже, нравится, история. «Это очень интересная сфера деятельности, которая дает нам понимание, откуда мы пришли, как мы развивались. Исходя из этого, можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось российское государство», — заявил Путин.

Не удивлюсь, если в ближайшие годы российские ученые-историки под руководством помошника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского докажут, что Рюрик не был норманнским варягам. Например, найдут археолого-исторические доказательства, что Рюрика в младенчестве выкрали и вывезли на чужбину. А когда Рюрик вырос, он вернулся на свою Родину. Чего только не придумаешь, чтобы лишний раз подтвердить тезис, что Путин никогда не ошибается…

Иллюстрация: картина Виктора Васнецова «Призвание варягов» (1909), отсюда

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