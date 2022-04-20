Мнение: Борьба с Орлом и Решкой

Очередная абсурдная новость:

“Украинскому шоумену, экс-ведущему шоу «Орел и Решка» Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник. Решение может связано с критикой спецоперации России на Украине”.

Поведение российских властей все больше становится похоже на “бой с тенью”. Это как обезумевший слепой в толпе на площади вдруг возомнил, что где-то притаился враг, и беспорядочно молотит руками, нанося удары во все стороны, в приступе отчаяния и паники. Попадает он, понятно, разве что по случайным людям. И слепцу не дано понять, что его единственный враг – его собственное безумие.