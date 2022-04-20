 

Мнение: Запрет на 50 лет

20.04.2022, 19:30, Разное
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Украинские "деятели культуры", которым запрещено в течение 50 лет посещать территорию России.

Источник: Colonel Cassad



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