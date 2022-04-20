Не зря Курбанчик вспомнил Ксюнделя – Личное мнение

Как оказалось, Курбанчик не просто так троллил Бородину и её нынешнего, по слухам, хахаля Трофима.



Фото: Соцсети

Вывел несчастную бабу на эмоции, получил от неё ответку, набрал на этом подписоты и теперь довольный пиарит свой обучающий курс.

Чему может научить Курбанчик? Кот Шантик — и тот не выдержал! — то ли сбежал, то ли помер.

Тема курса — деньги. Точнее, как генерировать их легко, беззаботно и в большом количестве. Да, мне тоже сейчас стало очень смешно.

Удивительный, конечно, Курбан человек. Просто удивительный. Даже спустя год после развода продолжает поднимать деньги на Бородиной.

Нужен бесплатный пиар перед продажей марафона? Лучший способ — втравить в срач бывшую. Чего она там без дела сидит?

Я — последний человек, которого можно упрекнуть в симпатиях к Ксюнделю, но тут даже мне её стало жалко.

Сначала Курбанчик бизнесменил Бородину в браке. Потом очень удачно развёлся благодаря моему совету и хорошему адвокату. Однако развод не сделал Ксюшку чужой для Курбана — как только снова нужны стали деньги, так сразу в его памяти всплыл образ бывшей жены.

Не знаю, может это патерн такой? Нужны деньги — вспоминай Ксюнделя.

Не знаю, о чём будет вещать на марафоне про деньги Курбанчик, но как мне кажется, я сейчас дала вам всю суть его финансовых знаний.

Купили бы у Омарова курс на тему зарабатывания денег?

А тебе, Курбанчик, хочу напомнить: всё, что у тебя есть, включая штаны, имеется благодаря Ксюнделю. Не доводи её до капельницы, она же всё за чистую монету принимает.

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