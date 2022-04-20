Мнение: Цели и задачи

Канцлер Германии Шольц заявил, что страны G7 планируют направить в поддержку Украины €50 миллиардов. Это означает, что фактически ультиматум Зеленского: если вы хотите, чтобы мы не просто сражались, но и побеждали, вам придется заплатить, не просто услышан.

Запад четко формулирует задачу, под которую он подписывает Украину: разгромить армию России. Других задач уже нет. И если действительно выделяются такие немалые деньги, то консенсус достигнут.

Опосредованно целью этой задачи, безусловно, является Китай. Для США (точнее, демократической партии США и союзных ей евро-глобалистов) Си Цзиньпин — точно не товарищ. Для США важно воспрепятствовать любой форме сотрудничества и тем более союзничества между Китаем и Россией, так как Китай — это технологическая и индустриальная мощь, Россия — это военный потенциал. Как выясняется, не слишком серьезный, но тем не менее.

Задача Украины в таком случае — максимально обнулить этот потенциал, тем более, что Путина и уговаривать не надо: он положит всю армию ради каких-то проекций своей персональной метавселенной. Задача Кремля сегодня предельно проста: остаться без армии, но доказать кому-то что-то. Кому и что — неважно. Важно доказать. Имея такого удобного партнера, Запад решает свои задачи в привычной манере — просто оплачивая нужную ему услугу. Тем более, что вопросы гуманизма здесь отсутствуют напрочь: если украинцы и русские готовы убивать друг друга, то что с этого европейцам и американцам?

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