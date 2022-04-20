Топ самых лучших онлайн-казино с хорошей отдачей
20.04.2022, 19:45, Детали
Теги: Интернет, Развлечения, Технологии
В этом рейтинге собраны самые лучшие онлайн-казино с хорошей отдачей — от 96%. Они имеют большой игровой ассортимент, свыше 2000 симуляторов, щедрые начальные поощрения, от +100% на первый депозит и большие джекпоты более 150 млн ₽. Все онлайн-казино из списка имеют лицензию от известных регуляторов. Если же у вас нет желания подробно изучать рейтинг ТОП-10, то предлагаем сразу зарегистрироваться в одном из двух самых лучших игорных клубов из списка.
|
Название казино
|
Бонус на первый депозит
|
Минимальный депозит
|
Ссылка на регистрацию
|
Rox
|
200% + 50 фриспинов
|
50 рублей
|
Fresh
|
200% + 50 фриспинов
|
50 рублей
Топ-10 самых лучших казино с хорошей отдачей в 2022 году
Представленный ниже рейтинг лучших онлайн-казино формировался на основании оценок от независимых экспертов, а также отзывов реальных игроков. Редакция сайта сама проверяла игровые заведения.
|
Название казино
|
Бонус на первый депозит
|
Минимальный депозит
|
Промокод
|
Rox
|
200% + 75 фриспинов
|
50 рублей
|
BONUSPROFIT
|
Fresh
|
200% + 75 фриспинов
|
50 рублей
|
BONUSPROFIT
|
Izzi
|
150% + 50 фриспинов
|
100 рублей
|
BONUSPROFIT
|
SOL
|
200% + 75 фриспинов
|
100 рублей
|
BONUSPROFIT
|
Jet
|
150% + 50 фриспинов
|
100 рублей
|
BONUSPROFIT
|
Maxbetslots
|
100% + 50 фриспинов
|
50 рублей
|
–
|
Вулкан Клуб
|
100% + 75 фриспинов
|
150 рублей
|
–
|
Вулкан Россия
|
100% + 30 фриспинов
|
50 рублей
|
–
|
Вулкан Platinum
|
200% + 50 фриспинов
|
50 рублей
|
–
|
Play Fortuna
|
100% + 15 фриспинов
|
350 рублей
|
–
Для того чтобы получить экслюзивный бонус в лучших казино из рейтинга Rox и Fresh, достаточно перейти по соответветсвующей ссылке из таблицы под первым абзацем данной статьи и при регистрации ввести наш промокод из списка выше. Для получения бонуса в остальных клубах, нужно найти эти казино по названию через поисковые системы Гугл или Яндекс, и при регистрации в кабинете также ввести соответсвующий промокод.
Также предлагаем изучить рейтинг самых лучших онлайн-казино в которых реально выиграть и вывести деньги.
Как выбрать лучшее онлайн-казино с выводом денег
Чтобы выбрать хорошее казино с выводом денежных средств, нужно обратить внимание на его характеристики. Лучшие онлайн-клубы с хорошей отдачей можно найти в этом топе.
Наличие лицензии
Лицензия для онлайн-казино выдается независимыми комиссиями по азартным играм. Они расположены в разных странах мира. Сам процесс ее получения следующий:
- казино подает заявку в регулирующий орган;
- оплачивает пошлину;
- ожидает прохождения проверки;
- если все нормально, получает разрешение на ведение азартной деятельности.
В лицензии содержится информация о: наименовании компании, адресе регистрации, электронной почте для связи с владельцем, а также другие сведения.
Некоторые страны выдают лицензию не на все игры, а лишь на определенную категорию.
Внушительная коллекция азартных игр
Чем больше в рейтинговых казино на реальные деньги слотов и игр с живыми дилерами, тем обширнее должен быть выбор у гемблера, который с большей вероятностью сможет найти подходящий для себя слот. Особенно хорошо, если большинство игровых автоматов в онлайн-казино от именитых разработчиков, таких как: NetEnt, Microgaming, Playtech и др.
Отличная репутация и отзывы клиентов
Хорошая репутация также свидетельствует о надежности. Проверить ее можно, почитав отзывы клиентов на независимых ресурсах. Это могут быть форумы об азартных играх или комментарии в новостной статье.
Не нужно искать отзывы на самом официальном сайте клуба или его партнеров. Там рецензии могут быть накрученными.
Приемлемая финансовая политика
Важно обратить внимание на такие финансовые составляющие:
- Лимиты на пополнение и вывод денег.
- Комиссии. Есть ли сбор за выплаты, при каких условиях и в каком размере.
- Приемлемые для пользователя платежные системы.
Хорошие условия получения бонусов
Все игровые клубы предлагают два вида бонусов:
- депозитные — выдаются за пополнение счета гемблером в виде денег и/или фриспинов;
- бездепозитные — их можно получить за выполнение бесплатных заданий, например, за подписку на рассылку.
Чем больше бонусов, тем выгоднее для игрока.
Показатели RTP
Отдача — это статистический показатель, определяющий щедрость игрового автомата. Чем выше RTP, тем больше денег в теории может выдать слот. Оптимальным показателем считается отдача от 96% и выше.
Безопасность посетителей сайта
Надежные онлайн-клубы пекутся о безопасности пользователей, что выражается в:
- Защищенном протоколе передачи данных.
- Надежном фаерволе, препятствующем взлому БД на сервере.
- Соблюдении политики конфиденциальности. Казино не передают данные игрока третьим лицам.
Контроль честности в казино MD5
Лучшей гарантией честности казино является алгоритм MD5. Работает он так:
- при входе в слот создается хеш в виде набора символов;
- после окончания игрового раунда приходит строка, в которой первые три числа являются результатами игры;
- если при расшифровке кода эти числа совпадают с изначальным хешем, значит игра не подкручена.
Запросить эти коды можно в техподдержке казино. Расшифровать ответ клиент может на специальных сервисах. Более простой способ проверки — лицензия eCOGRA. Она подтверждает, что все игровые автоматы на сайте прошли проверку на честность у независимых компаний.
[Лицензия интернет-казино eCOGRA]
На что еще нужно обратить внимание при выборе самого лучшего казино с хорошей отдачей
Помимо вышеописанных критериев, важно обратить внимание на:
- Работу службы поддержки.
- Удобство интерфейса на ПК и мобильном устройстве.
- Программу лояльности.
- Дополнительные возможности заработка: турниры, лотереи.
Почему важно выбрать лицензированные онлайн-казино на реальные деньги с выводом из рейтинга
Вот несколько причин, почему важно играть в казино с лицензией, лучшие из которых вошли в этот рейтинг:
- отсутствие скриптового софта, игры регулярно проверяются аудиторскими компаниями;
- гарантированная выплата средств в указанные сроки;
- возможность отстоять свои права, обратившись в регулирующий деятельность казино орган.
Определить лицензионное онлайн-казино можно по валидатору в футере сайта, как на скриншоте ниже.
[Пример лицензированного клуба]
В нелегальных клубах клиент не может рассчитывать на выигрыш. Там у администрации есть доступ к настройкам слотов и они могут «подкрутить» их в свою сторону.
Вот мнения по поводу игры в лицензированных клубах от 3 экспертов:
Некоторые казино могут пытаться замаскироваться под легальные, установив фейковый некликабельный валидатор.
Артем Иванов
Нелегальные онлайн-казино нельзя призвать к ответственности, из-за чего они чувствуют свою безнаказанность.
Анна Кириллова:
Проверять лицензию желательно также на сайте самого регулятора.
Игорь Матюшин
В каких интернет-казино лучше не играть на реальные деньги
Есть ряд критериев, по которым можно определить плохой игровой клуб. Вот основные из них:
- нет возможности проверить лицензию;
- отсутствие верификации;
- бонусы с высоким вейджером, более Х40;
- большие бездепы со старта;
- предупреждения браузера о незащищенном соединении;
- маленькие лимиты ставок, не позволяющие «раскачать» автомат;
- небольшой ассортимент игр, до 100 слотов;
- верстка сайта не адаптивна;
- некоторые разделы меню ведут на другие ресурсы.
Чтобы гарантированно не наткнуться на ненадежный клуб стоит обратить внимание на этот рейтинг онлайн-казино. В нем содержатся уже проверенные площадки.
Как вывести выигрыш в казино из рейтинга топ-10 самых лучших клубов с хорошей отдачей
Чтобы осуществить вывод денег со счета рейтинговых казино с хорошей отдачей, нужно пройти верификацию. Эта процедура позволяет проверить подлинность личности гемблера. Это защитит игрока и само игорное заведение от мошенничества. Для прохождения верификации нужно:
- Сделать фото удостоверения личности: паспорт, ID-карта, права и т. п.
- В соответствующем разделе личного кабинета выбрать тип документа и прикрепить сделанную фотографию.
- Отправить файл и дождаться решения модерации.
В диаграмме ниже показаны суммы, начиная с которых требуется подтверждение личности.
Способы вывода денег
Вывод денежных средств осуществляется на:
- банковские карты: Visa, MasterCard, «Мир»;
- электронные кошельки: WebMoney, Piastrix и пр.;
- криптовалютные кошельки: Bitcoin, Litecoin и пр.
При выводе средств из казино финансовый оператор взимает комиссию в размере от 0,5 до 5% в зависимости от выбранной системы.
Можно ли вывести деньги сразу
Выплаты с топ онлайн-казино осуществляются в течение 24 часов. Связано это с тем, что все заявки обрабатываются в ручном режиме. Также существуют лимиты на вывод, из-за которых деньги могут переводиться частями. Подробнее о них в таблице ниже.
|
Лимиты
|
Сумма, в ₽
|
За операцию
|
от 100 до 1 млн, зависит от способа вывода
|
В день
|
до 300 000 для новичка
|
В месяц
|
до 5 млн
Вышеописанные лимиты применимы не ко всем казино, а лишь к большинству наиболее известных. Точные условия по выплатам нужно читать в правилах выбранного заведения.
Как получить выплату в казино?
Подача заявки на вывод выполняется через кассу клуба. Все происходит в 3 этапа:
- Игрок в разделе «Касса» выбирает нужный способ перевода.
- Вводит свои реквизиты и сумму перевода.
- Отправляет заявку на вывод и ожидает зачисления средств.
Как казино реально выводят деньги
Казино выводят деньги по такой схеме:
- Заявка поступает к оператору.
- Он проверяет личность гемблера.
- Если сумма большая, запрашивает дополнительные документы.
- После этого отправляет деньги на указанные в заявке реквизиты.
Вот пример вывода средств. Игрок внес на счет 10 000 ₽ через карту Visa. Эти деньги он потратил в слоте Book of Dead, выиграв 600 000 ₽. Этот выигрыш он решил вывести на карту в этот же день. Но так как в казино стоит суточный лимит в 300 000, перевод был разбит на 2 дня.
В каком онлайн-казино из рейтинга лучших можно играть на рубли и платить картой «Мир»
Во всех топ лучших онлайн-казино, у которых самая высокая отдача, имеется возможность играть на рубли через карту «Мир». Пополнение осуществляется через «Кассу» клуба, примерно по такой же схеме, что и вывод. Перевод осуществляется на таких условиях:
- Лимиты — от 500 до 50 000 ₽.
- Комиссия — до 3%.
- Время зачисления — несколько секунд.
В каких казино с хорошей отдачей лучше играть в России онлайн на деньги: отзывы гэмблеров
Чтобы понять, в каких рейтинговых казино с хорошей отдачей лучше играть в России, стоит ознакомиться с отзывами реальных игроков. Ниже даны несколько из них.
Эльвира о казино Rox:
Это классное казино, в котором я всего за неделю выиграла более 100 000 ₽. Рекомендую всем.
|
Плюсы
|
Минусы
|
Много игр с большим джекпотом
|
Отсутствие приложения
|
Быстрый вывод средств
|
Олег о казино Fresh: Хочется отметить качественную работу техподдержки. Ребята быстро и доступно ответили на все мои вопросы.
|Плюсы
|
Минусы
|
Отношение к клиенту
|
Нет поддержки ЮМани
|
Удобная мобильная версия сайта
|
Виолетта_777 о казино Izzi:
Я полюбила это онлайн-казино за возможность совершать финансовые операции через Litecoin. Да и вообще там куча способов переводов, что значительно упрощает жизнь.
|
Плюсы
|
Минусы
|
Нет комиссии за вывод от казино
|
Немного запутанный интерфейс
|
Много турниров и лотерей
|
Полезная информация об онлайн-казино с хорошей отдачей, в котором можно выиграть
В этом разделе даны ответы на самые частые вопросы игроков по игре в клубах с высоким RTP, самые достойные из которых вошли в рейтинг.
Что делать, если казино не выводит деньги?
Нужно обратиться в службу поддержки.
Что делать, если онлайн-казино не выплачивает деньги на карту?
Нужно написать в техподдержку, возможно, проблема на стороне игрока, например, блокировка на перевод в банке.
Что лучше: приложение онлайн-казино или браузерная версия?
Если на мобильном устройстве есть свободная память, то для более быстрого доступа лучше установить приложение.
В рейтинг вошли хорошие казино с высокой отдачей. Они имеют большой игровой ассортимент, хороший кешбэк от 10% и обширный выбор платежных систем.
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