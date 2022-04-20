 

Путин поручил кабмину содействовать металлургам в обеспечении их российским оборудованием

20.04.2022, 19:08, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству содействовать металлургам в обеспечении их российским оборудованием и расходниками, также он считает необходимым повысить спрос на продукцию металлургии в России.

Путин отметил, что в металлургии есть своя специфика непрерывности технологических процессов, «их порой нельзя приостановить, поставить на паузу», информирует ТАСС.

«В этой связи прошу правительство содействовать металлургам в обеспечении их российским оборудованием и расходными материалами, особенно по тем позициям, которые нужны, что называется, прямо сейчас, а также в более отдаленной перспективе», – указал Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

Также он добавил, что «нам нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. И сразу оговорюсь, что это возможно только при условии доступных цен на продукцию».

 

Ранее Путин поручил правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов и подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО. Это необходимо сделать к 1 июня 2022 года.

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Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявляли о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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