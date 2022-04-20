 

Германия подтвердила намерение отказаться от поставок энергоресурсов из России

20.04.2022, 19:08, Новости дня
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Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от РФ прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из РФ лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».

Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».

Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к конце года мы придем к нулю», указала Бербок.

Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.

Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.

Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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