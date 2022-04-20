 

В ДНР заверили в безопасности проведения «Бессмертного полка» в Мариуполе 9 мая

20.04.2022, 19:07, Новости дня
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К 9 мая Мариуполь будет полностью зачищен, поэтому провести шествие «Бессмертный полк» – очень здравая идея, сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский. О намерении провести шествие ранее сообщили власти города.

Политик назвал уместным провести это шествие, несмотря на недавние бои в городе. «Мы же отдаем честь памяти нашим предкам. Мы тогда вели войну с нацистами и победили, и сейчас победим. Поэтому все очень здраво», – считает Бердичевский.

Собеседник заверил, что участие в шествии будет безопасным. «В Мариуполе уже расчищаются улицы, саперы проходят по бывшим позициям украинской армии. До 9 мая город будет уже разминирован, а все центральные улицы, как минимум, расчищены», – прогнозирует политик.

Он не исключает, что украинская сторона может попытаться провести диверсию, заложить мину по пути шествия, однако выразил уверенность в том, что удастся предотвратить любые попытки помешать проведению «Бессмертного полка». «Мы все эти в годы в Донецке предотвращали диверсии. Наши спецслужбы будут работать и справятся», – подчеркнул Бердичевский. 

О том, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в День Победы в Мариуполе, сообщила в среду заместитель мэра города Виктория Калачева. «Мариупольцы очень ждут это мероприятие», – сказала Калачева, добавив, что «Бессмертный полк» – «самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 Мая».

В 2020 и 2021 годах шествие «Бессмертного полка» по улицам городов РФ не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Шествие «Бессмертного полка» в этом году состоится в традиционном формате, не онлайн, сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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