 

Полицейские штата Айова арестовали пенсионерок, кормивших голубей перед выступлением Байдена

20.04.2022, 18:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Департамент полиции города Де‑Мойн отчитался об успешном задержании трех американок пенсионного возраста, кормивших голубей в парке им. Джоржа Флойда за час до выступления президента США Джо Байдена. Их подозревают в грубом нарушении общественного порядка.

Спецоперация по задержанию пенсионерок получила название «Французская кухня». Сотрудники департамента полиции совместно со спецназом SWAT штурмом взяли жилища подозреваемых и провели их арест. В доме одной из преступниц полиция нашла орудия преступления – три мешка крупы.

«После произошедшей на выступлении нашего президента диверсии полиция незамедлительно начала расследование. Сначала благодаря камерам видеонаблюдения был идентифицирован испортивший выступление голубь. Далее следственные действия вышли на кормивших его за час до инцидента пенсионерок. Все они были задержаны и дают признательные показания», — рассказал про спецоперацию шериф округа Полк, в юрисдикции которого находится город Де-Мойн, Дэвид Мойден.

Женщинам грозит до 4-х лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / При пожаре в Дагестане погибла молодая мать и четверо детей

16.11 / “Лучшие в России 2020” наградили разработчика вакцины от COVID-19

25.01 / Собачья жизнь и человеческая смерть

27.10 / Мнение: Генезис севастопольских пробок

20.01 / Конфликт Лики Стар и Аллы Пугачевой исчерпал себя спустя много лет

08.09 / Руководство БСК парирует нападки оппонентов

01.07 / Певица Sia стала бабушкой – через год после усыновления двоих детей

25.09 / Мнение: Попытка проучить Россию довела Макрона до ярости

01.09 / Мнение: Мезальянс без дисбаланса

25.05 / Синоптик назвал сроки открытия купального сезона в Московском регионе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика