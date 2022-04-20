Полицейские штата Айова арестовали пенсионерок, кормивших голубей перед выступлением Байдена

Департамент полиции города Де‑Мойн отчитался об успешном задержании трех американок пенсионного возраста, кормивших голубей в парке им. Джоржа Флойда за час до выступления президента США Джо Байдена. Их подозревают в грубом нарушении общественного порядка.

Спецоперация по задержанию пенсионерок получила название «Французская кухня». Сотрудники департамента полиции совместно со спецназом SWAT штурмом взяли жилища подозреваемых и провели их арест. В доме одной из преступниц полиция нашла орудия преступления – три мешка крупы.

«После произошедшей на выступлении нашего президента диверсии полиция незамедлительно начала расследование. Сначала благодаря камерам видеонаблюдения был идентифицирован испортивший выступление голубь. Далее следственные действия вышли на кормивших его за час до инцидента пенсионерок. Все они были задержаны и дают признательные показания», — рассказал про спецоперацию шериф округа Полк, в юрисдикции которого находится город Де-Мойн, Дэвид Мойден.

Женщинам грозит до 4-х лет тюрьмы.

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