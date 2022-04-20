Платье макси для женщин плюс-сайз: главные летние тенденции и секреты выбора

Если ваша фигура далека от совершенства, а весы с каждым разом показывают прибавку веса, то это еще не повод, чтобы отказываться от красивой одежды. При соблюдении некоторых правил любая женщина может выглядеть элегантно и очаровательно. Платье макси не является исключением, и мы дадим несколько советов по его выбору. Женщина с пышными формами может выглядеть роскошно в платье, если его правильно подобрать.

Несколько общих советов

При подборе платья необходимо обратить внимание на материал. Он должен быть качественным и не растягиваться. Постарайтесь найти модель, которая будет вам идеально подходить. Платье должно плотно облегать самую узкую часть вашей фигуры, чтобы ее подчеркнуть. Если вы считаете, что ваша талия далека от совершенства, то следует выбрать модель с завышенной линией талии. А может, стоит остановить выбор на платье с запахом? Оно подходит большому количеству полных женщин, создавая талию там, где она должна быть. У вас длинные ноги? Выбирайте платье с высокими разрезами. Далее мы расскажем о самых модных летних моделях.

С цветочным узором

Вам необходимо идеальное платье для лета? Отличный вариант – цветочный принт. Такие платья просто созданы для теплых летних денечков. Лучше всего выбирать светлые узоры, а темные наиболее подходящие для холодного времени года. Более крупный рисунок добавит образу элегантности. Платье с цветочным узором отлично сочетается с кожаными туфлями на небольшом каблучке или балетками.

С открытыми плечами

Такие модели позволяют женщинам с пышными формами создавать невероятно женственное декольте. Если у вас длинные волосы, то их можно убрать в красивую прическу. Добавьте интересные аксессуары: металлические браслеты, сандалии или босоножки с ремешками.

Платье в стиле ампир

Один из самых шикарных вариантов для женщин, которые носят большой размер одежды. Для завершения образа вам потребуется совсем немного: удобная обувь и неброская сумочка. Аксессуары не должны отвлекать внимание от платья.

Платье-майка

У такого платья вырез не должен быть слишком большим. Длина рукава также имеет значение. Лучше выбирать модели с широкими рукавами. Они зрительно делают руки стройнее. Подберите аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль.

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С вырезом халтер

Отлично сидящее платье для женщин плюс-сайз с вырезом на шее сделает вас невероятно женственной, обворожительной и стильной. Подходящая по цвету сумочка и простые серьги добавят вам шарма.

И еще несколько вариантов

Элегантное платье с квадратным вырезом и длинными рукавами подчеркнет вашу шею и тонкие ключицы.

Яркое платье с разрезами добавит вашему образу пикантности и шика.

Невероятно женственно смотрится платье без рукавов с открытыми плечами. В нем вы без труда станете звездой любого вечера.

Платье с эффектным вырезом на груди привлечет к вам повышенное внимание со стороны окружающих.

Вам нужно выбрать модель для вечернего или официального мероприятия? Проблем тоже никаких нет! Обратите внимание на основное фото. Предлагаем вам три варианта: с прозрачными вставками, красивой драпировкой в области груди и платье в пол с поясом.

Надеемся, что среди огромного разнообразия вариантов, вы найдете тот, который подойдет именно вам!