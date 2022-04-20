Мнение: Колумбия вместо России, закупки нефти Индией и может ли ОПЕК заменить Россию

1. Попытки США договориться с Венесуэлой пока что не привели к успеху. Николаса Мадуро можно понять: нет смысла поставлять нефть бесчестным американцам, которые, решив свои проблемы, немедленно попытаются в качестве благодарности убить или свергнуть венесуэльского президента.

Огорчённые американцы начали теперь думать в сторону соседней (с Венесуэлой) Колумбии.

Вряд ли что выйдет. Колумбия не имеет достаточных ресурсов, чтобы помочь Западу с решением энергетического кризиса:

https://lenta.ru/news/2022/04/14/zamena/

Шансы Колумбии заменить Россию на рынке энергоресурсов в разговоре с «Лентой.ру» оценил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Колумбия обладает значительными запасами угля. Нефти и газа в стране гораздо меньше, а их поставки в Европу будут затратными.

«Колумбия вообще небольшая страна, к тому же на другом континенте. Преимущество российских нефти и газа всегда было в том, что они достаточно дешево поставлялись по трубопроводу. Любые перевозки, особенно сжиженного природного газа (СПГ), пока достаточно дорогое удовольствие. И требуется инфраструктура — газификация, разжижение, регазификация. С нефтью попроще, но там ресурсов недостаточно. Какой-то вклад можно внести, но серьезной роли не будет. Заместить поставки в Евросоюз, куда у нас экспортируется сейчас чуть меньше 50 миллионов тонн угля, учитывая, что это межконтинентальная перевозка, не получится. Какой-то вклад она может внести, но кардинально — вряд ли», — объяснил он.

«Трудности с обеспечением Европы углеводородами из Колумбии связаны не только с логистическими проблемами, но и с отсутствием необходимой инфраструктуры.

Перенаправить танкер с нефтью с одного места на другой никаких проблем нет. Если у страны нет инфраструктуры, например, по газу, то несколько лет потребуется, чтобы построить терминалы, закупить технологии».

Газ, нефть и уголь Колумбия поставляет в страны Южной Америки и Азию. Если Богота переключится на западный рынок, она не сможет выполнять обязательства по действующим контрактам, считает Юрий Рыков.

2. Кримсональтер разбирает вброс о том, что Индия якобы встала против нас и отказалась от закупок нефти в России:

https://t.me/crimsondigest/1441

Когда видите экспертов, которые с умным видом и намёками на “что-то знают”, рассказывают о том что “Байден может добился каких-то успехов в Индии в плане изолирования России”, ссылаясь на то что нефть Urals исключили из последнего тендера IndianOil, то знайте что эксперт или ленивый или тупой или некомпетентный или работает на Госдеп (или всё вышеперечисленное вместе или в какой-то комбинации).

Первое: IndianOil вообще не включил в свой тендер никакую высокосернистую нефть, а не только Urals. “Эксперты” видимо не в курсе что сорта с повышенным содержанием серы добываются не только в России.

Насчёт тендера – это не секретная информация, в профильных источниках даже указываются страны происхождения и сорта, которые вот на данном конкретном тендере, индийскую госкомпанию не заинтересовали. Там, помимо Urals, такие сорта как эмиратский DAS или американский Thunder Horse.

Второе: Иногда конкретному НПЗ или группе НПЗ ну тупо не нужна нефть определённого типа, потому что или купили достаточно или вот прямо сейчас хороший момент чтобы потратить деньги на другие сорта, тоже необходимые для работы.

Третье: Если почитать уже индийские источники (что российские “эксперты” или не захотели делать в силу ангажированности или не могут сделать в силу тупости/лени), то там можно узнать прекрасное:

а) Индийские источники чётко пишут что в этом решении нет “ничего стратегического” и не надо в него “вчитываться” (вероятные причины – изложены выше).

б) Индийские источники констатируют, что сейчас КОНЧИЛИСЬ скидки на Urals, которые вызывали столько восторга раньше у антироссийских СМИ.

Помните статьи из серии “Дисконт цены Urals к Brent достиг рекордных 40 долларов? ахахаахаха так вам и надо, будете всё бесплатно продавать”? А знаете почему их нет? Потому что дисконты закончились. Раньше индийцы могли сэкономить 40 долларов, сейчас максимальная скидка, которую они могут получить – это 2 (два) доллара за баррель. Индийцам обидно, они так не согласны. О чём это говорит: это говорит о том, что на российскую нефть (вероятно, по схемам типа “латвийской смеси” Shell) уже есть спрос, достаточный для того чтобы индийцам не предлагались такие скидки как две-три недели назад.

3. В ОПЕК официально объявили, что у стран организации нет возможности заменить Россию на рынке нефти:

https://lenta.ru/news/2022/04/11/opec/

Глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо предупредил руководство Евросоюза о невозможности полностью заменить российскую нефть в случае запрета на ее поставки в рамках санкций. Его слова приводит Reuters.

По подсчетам Баркиндо, из-за наложенных на Москву санкций мировой рынок может потерять около семи миллионов баррелей нефти в сутки. Компенсировать такие потери, по словам главы ОПЕК, будет невозможно.

Напомню, что Россия уже несколько лет успешно координирует свою нефтяную политику с ОПЕК в рамках неформального объединения ОПЕК+. Дипломатическая подготовка к 2022 году прошла довольно успешно. Наше сотрудничество продолжается.