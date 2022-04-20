Минпромторг: Москва призвала Китай инвестировать в РФ и локализовывать производство (но КНР против)

Производители из Китая могут занять место ушедших из РФ западных компаний, сообщил в среду директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов.

Китайская сторона уже получила данные о потребностях РФ по секторам промышленности.

«Работаем по этому направлению, потому что, действительно, это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь», – сказал Носов на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что РФ призывает китайские компании инвестировать в РФ и локализовывать производство в стране.

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