 

Минпромторг: Москва призвала Китай инвестировать в РФ и локализовывать производство (но КНР против)

20.04.2022, 17:45, Новости дня
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Производители из Китая могут занять место ушедших из РФ западных компаний, сообщил в среду директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов.

Китайская сторона уже получила данные о потребностях РФ по секторам промышленности.

«Работаем по этому направлению, потому что, действительно, это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь», – сказал Носов на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что РФ призывает китайские компании инвестировать в РФ и локализовывать производство в стране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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