 

Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат»

20.04.2022, 17:45, Новости дня
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Для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение, сообщил президент Владимир Путин.

«Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует Путина ТАСС.

В среду глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием МБР «Сармат».

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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