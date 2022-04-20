Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат»

Для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение, сообщил президент Владимир Путин.

«Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует Путина ТАСС.

В среду глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием МБР «Сармат».

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».

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