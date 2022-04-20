В Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат»

Перспективный ракетный комплекс «Сармат» усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России, заявили в Минобороны.

«Сармат» – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны», – сказали в ведомстве, информирует ТАСС.

Также в МО сообщили, что головной ракетный полк в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) готовится к перевооружению на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат».

«В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу», – сказали в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

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