Принц Гарри о переезде с Меган Маркл и отказе от королевских обязанностей: “Обстоятельства заставили нас перенести жизнь в Штаты”

Сегодня все обсуждают и цитируют интервью принца Гарри для телеканала NBC. Оно было записано в Нидерландах, где принц находится на “Играх непобежденных”. В беседе с журналисткой Одой Котб – которая, к слову, прошла на стрельбище – сын принца Чарльза и принцессы Дианы обсудил, кажется, все, что так долго хотели узнать поклонники британской королевской семьи. Первую часть цитат Гарри мы опубликовали здесь.

В отличие от добрых слов о королеве Елизавете II и воспоминаний о матери, принцессе Диане, Гарри не стал отвечать на вопросы о других родственниках. Ведущая Котб пыталась узнать у него, скучает ли он по своим родным – отцу принцу Чарльзу и брату принцу Уильяму, но тот ушел от ответа и дал понять, что семья для него – Меган и Арчи с Лилибет. Тогда ведущая спросила, чувствует ли он себя умиротворенным в эти два года на новом месте.

Я не знаю, есть ли люди, которые чувствуют себя по-настоящему умиротворенными, — ответил он, – Что я понял для себя за эти годы, так это то, что для меня исцелением является помощь другим людям.

Говоря о смене деятельности после переезда в США и сложении с себя королевских полномочий, Гарри признался, что для них с Меган мало что изменилось:

Ну, я думаю, что приоритеты остались примерно такими же. Особенно с точки зрения моей жены. Это та жизнь, на которую она подписалась, и которую мы, как пара, намерены вести всегда. Обстоятельства заставили нас перенести эту жизнь на службе в Штаты, но мы продолжаем делать то, что делали раньше. Просто этот перезапуск дался нам с большим трудом.

Накануне этого интервью стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские получили приглашение на мероприятия, посвященные платиновому юбилею королевы в июне. Меган и Гарри могут появиться на семейных мероприятиях, включая традиционное приветствие на балконе Букингемского дворца и праздничную службу в соборе Святого Павла. И СМИ сообщили, что пара пообещала королеве, что она сможет обнять своих правнуков Арчи и Лилибет “в самом ближайшем будущем”. Но для этого паре придется срочно решить вопрос со своей охраной на территории Великобритании, ведь Гарри даже подал в суд на Министерство внутренних дел, утверждая, что он не чувствует, что его семья там в безопасности. Отвечая на вопрос, журналистки, собираются ли они с Меган на юбилейные мероприятия, Гарри сказал:

Я еще не знаю. Есть много проблем, связанных с безопасностью и всеми остальными. Я как раз пытаюсь сделать так, чтобы мои дети могли с ней встретиться.