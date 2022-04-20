Российские сторонники QAnon не могут определиться по Украине

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Через несколько часов после того, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в популярном российском телеграм-канале был опубликован, по-видимому, полный надежды призыв к миру.

«ГОСПОДИ спаси и сохрани Россию и Украину», — говорилось в посте. «Мы благословляем друг друга. Прости нас всех за наши грехи и непослушания» Ниже было добавлено фото двоих людей, обнимающих друг друга за плечи. На одном была куртка с символикой России, на другом — Украины. Подпись гласила: «Вот так должно быть!»

Вскоре после начала конфликта такие посты (очень отличающиеся от многих других примеров российского контента с начала войны) на удивление часто появлялись в группе нишевых русскоязычных телеграм-каналов.

Еще удивительнее то, что эти посты публиковали не российские оппозиционные активисты, но некоторые русскоязычные телеграм-каналы QAnon.

«QAnon Россия», один из наиболее популярных каналов в этой сети, который насчитывает около 90 000 подписчиков, на следующий день после начала вторжения опубликовал призыв к «миру и любви». Он также призвал российских солдат не бомбить и не стрелять в украинцев. Через некоторое время на том же канале появилось эмоциональное антивоенное стихотворение.

Другой канал призывал своих последователей проверять факты и практиковать «ментальную гигиену», потребляя информацию в сети.

Многие каналы QAnon по всему миру регулярно хвалили российскую войну против Украины. Они видели вторжение как попытку сокрушить международный «Кабал», вокруг которого крутятся теории заговора QAnon. Они выдвигают различные варианты целей войны, будь то уничтожение американских «биолабораторий» в Украине, где, как они утверждают, разрабатывается новая болезнь, похожая на коронавирус, или что это попытка предотвратить «Великую перезагрузку» — якобы попытку использовать пандемию, чтобы уничтожить капитализм и создать мировое правительство.

Все это делает Россию в их глазах союзником в этой борьбе, а вторжение — войной за все хорошее против всего плохого.

Необходимо отметить, что многие популярные российские QAnon-каналы, которые изучила команда Bellingcat, по-видимому, повторяют те же темы, что и их иностранные соратники, и продолжают публиковать посты, по-видимому, в поддержку войны, а другие сохраняют нейтралитет.

Однако другие, по-видимому, отвергают многие из наиболее распространенных теорий заговора QAnon, связанных с самим вторжением. Это указывает на раскол во взглядах на войну в российском небольшом, но активном сообществе QAnon.

Интересно, что многие эти аккаунты, в том числе QAnon Россия, с течением войны прекратили публикации.

Однако перед этим те каналы, которые, по-видимому, имели более антивоенные взгляды, поступились некоторыми своими позициями и отвергли ранее популярные теории заговора об Украине, которые распространялись в мировом QAnon-сообществе как основания для поддержки войны.

Один из экспертов рассказал Bellingcat, что очевидные разногласия между российскими QAnon-каналами по войне в Украине особо интересны, поскольку они, по-видимому, в последние годы в унисон говорили о таких вещах, как Covid-19 и вакцины.

Что такое QAnon?

QAnon — это теория заговора, которая (ложно) утверждает, будто бы бывший президент США Дональд Трамп давно борется с сатанистским педофильским «кабалом» внутри американского «глубинного государства».

Несмотря на то, что Трамп проиграл перевыборы, а пророчества QAnon никак не сбудутся, эта теория заговора продолжает привлекать сторонников. Она распространилась во многие другие страны за пределами США и дала жизнь множеству других вредоносных теорий (например, популярных среди антиваксеров и противников технологии беспроводного интернета 5G).

После поражения Трампа на выборах посты самого Q прекратились, однако его сторонники остаются активны в этом и многих других сообществах конспирологов по всему миру, в том числе и возникших вокруг Украины.

До 24 февраля: Украина, Путин и QAnon

Отношение российских сторонников QAnon к вторжению в Украину удивительно тем, что сторонники этой теории заговора в других странах обычно видят Путина как одного из немногих мировых лидеров, которые сопротивляются «глобальному кабалу».

Интерес мирового QAnon к Украине возник задолго до полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Это произошло во многом благодаря серии скандалов и обвинений, связанных с сыном президента США Хантером Байденом, в том числе вопросы о влиянии и лоббизме в связи с назначениями в руководство украинских предприятий, а также безумные теории заговора о биолабораториях и международных группировок, занимающихся торговлей детьми. Каналы QAnon по всему миру годами уделяли внимание этой теме.

Еше в начале ноября 2020 года в постах в международных QAnon-каналах утверждалось, что Украину давно контролирует так называемое «глубинное государство». В одном российском QAnon-канале утверждалось, что Демократическая партия США, администрации Барака Обамы (где Байден был вице-президентом) и впоследствии самого Байдена совместно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко украли из Украины более ста миллиардов долларов. В итальянском QAnon-канале утверждалось, что США не только свергли тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, но и после этого сбили рейс MH17 «Малайзийских авиалиний», чтобы спровоцировать вторжение НАТО на восток Украины. «У семьи Байденов в Украине есть фермы рядом с самым большим туннелем для контрабанды детей, оружия и адренохрома», — говорилось в чешском QAnon-канале в декабре 2021 года с отсылкой на несколько других теорий QAnon.

Украина занимала центральное место и в других теориях заговора, популярных у QAnon по всему миру задолго до российского вторжения в 2022 год Теория заговора о «биолабораториях» (которую продвигали российские государственные источники в марте 2022 года) ложно заявляет, что американские биологические лаборатории в Украине занимаются созданием биологического оружия. Эта теория распространяется по крайней мере с 2021 года. В декабре 2021 года итальянский QAnon-канал, намекая на теорию «Великой перезагрузки», интересовался, станет ли Украина наконец «частью России». Тем временем в июле 2020 года немецкий QAnon-канал утверждал, что протесты Black Lives Matter (BLM) в США финансируются «грязными деньгами» из Украины.

Большая часть мирового QAnon давно видит в Путине героя, который сражается бок о бок с Трампом. В январе 2020 года в одном из самых первых постов российского QAnon содержалось заявление, что Путин провел в сирийском Дамаске серию встреч, которые предотвратили начало третьей мировой войны. В сентябре 2021 года британский QAnon-канал утверждал, что Путин сражается с сатанистским кабалом глубинного государства с тех самых пор, как пришел к власти, поэтому мировые СМИ превратили Россию и ее президента в «плохих парней».

Еще одна общая тема многих мировых QAnon-каналов — предполагаемая борьба Путина с «педофилией». Например, в сентябре 2021 года голландский QAnon-канал писал, что Нидерланды — «педоленд», и что Путин об этом знает. Канал опубликовал видео, где Путин говорит, что в Нидерландах есть партия, которая поддерживает педофилию. Это видео, опубликованное на YouTube в 2014 году с голландскими субтитрами, на данный момент собрало более 100 000 просмотров.

«Путин борется за свободу человечества»



Для многих европейских QAnon-каналов вторжение России в Украину в феврале 2022 года собрало все нити их теорий заговора, связанных с Украиной, в единую взаимосвязанную реальность. Команда Bellingcat обнаружила, что с момента начала вторжения в немецких, американских, итальянских, британских и чешских QAnon-каналах публиковались «проверенные временем» теории заговора о том, что Украина — машина для отмывания денег «глубинного государства» и «Нового мирового порядка».

Наряду с подобными заявлениями, вторжение в Украину служило свидетельством в пользу теории заговора о том, что Путин объединился с Трампом в борьбе против «глубинного государства» и вернулся с новыми силами. Об этом писали в британских и итальянских QAnon-каналах. «Это всё часть плана», — писали в одном из британских каналов.

В первый день вторжения один немецкий QAnon-канал создал опрос, где подписчиков спрашивали «Как вы считаете, кому Путин объявил войну?» Девяносто процентов из более 5000 принявших участие в опросе согласились, что Путин объявил войну «кабалу, который захватил Украину в результате переворота в 2014 году».

Якобы борьба Путина с «кабалом» и «глубинным государством» быстро стала общей темой европейских и других QAnon-каналов. «Русские уничтожают “КАБАЛ” в Украине, чьи банки и сервера, по-видимому, находятся в Украине», — писал голландский QAnon-канал в день начала вторжения. Вскоре после этого еще один канал из Италии хвалил Путина за борьбу «против глубинного государства». Позже, в марте, чешский QAnon-канал, который вслед за Кремлем называл происходящее «специальной операцией», а не войной, хвалил российское вторжение как элемент атаки «против международной сети педофилов глобальной элиты», сотни которых, как они заявляли, арестованы «без внимания большинства государственных и олигархических СМИ».

Другие необоснованные теории заговора, обнаруженные Bellingcat в известных QAnon-каналах, включали в себя теории, что Чернобыльская атомная электростанция используется для всего, «начиная с экспериментов над днк, адренохромом, пыток, секса с детьми и изнасилований, клонирования и многого другого».

Итальянский QAnon-канал похожим образом заявлял, что Путин и Трамп на самом деле разрушают в Чернобыле штаб-квартиры глубинного государства, как наземные, так и подземные.

Российский QAnon: «Господи, спаси Россию и Украину… прости нас за наши грехи»

Антивоенные взгляды некоторых российских QAnon-каналов также удивительны, учитывая, что ранее эти же группы придерживались прокремлевской точки зрения на внутреннюю политику.

В 2020 году российские QAnon-каналы в основном негативно встретили протесты вокруг ареста оппозиционного политика Алексея Навального. Некоторые описывали происходящее как «провокации», похожие по сути на протесты в Украине в 2013 и 2014 гг, которые привели к отстранению от власти президента Виктора Януковича. Протесты после президентских выборов 2020 года в Беларуси вызвали похожий негативный отклик: российские QAnon-каналы предупреждали о «сценарии Майдана», намекая на протесты, которые привели к свержению Януковича.

Однако после начала конфликта 2022 года некоторые российские QAnon-каналы, в частности один из крупнейших и наиболее популярных каналов «QAnon Россия» ясно дали понять, что не поддерживают президента России.

На следующий день после начала вторжения «QAnon Россия» призвал российских солдат не бомбить и не стрелять в украинцев. «Мы все здесь проходим экзамен», — написал канал своим 90 000 подписчиков. Как мы сдадим этот экзамен, зависит от нас. Война или мир? Ненависть или любовь?….солдату приказывают бомбить и стрелять. Но кто принимает решение? Человек…мира и любви всем в зоне боевых действий».

В других постах в канале содержатся похожие антивоенные темы, а также высказывания в поддержку дружбы и мира между россиянами и украинцами. Среди них было стихотворение от астролога, который критиковал войну и призывал всех быть людьми, а не инструментом ненависти.

Также там публиковалось видео человека, который держал в Санкт-Петербурге плакат «Обними меня, я из Украины». В канале даже публиковались старые советские плакаты о дружбе народов.

Также стоит отметить, что «QAnon Россия», в отличие от многих иностранных соратников, с начала вторжения не публиковал постов об устоявшихся теориях заговора движения QAnon. Для этого канала война — не шаг к «Великой перезагрузке», как, по-видимому, для других как в России, так и за ее пределами. «Мы должны придерживаться не враждебности и ненависти друг к другу, но добра, любви, братства, взаимопомощи, совести», — говорилось в посте в канале от 25 февраля.

Хотя теория заговора об американских биолабораториях в Украине упоминалась в российских QAnon-каналах как минимум с 2021 года, с начала вторжения от этой темы в основном отказались. Другие теории заговора, которые ранее упоминались, например то, что США якобы хотят начать войну, чтобы избежать банкротства, также отсутствовали с начала полномасштабной войны.

Даже менее крупные российские QAnon-каналы, которые делились теориями заговора о биолабораториях, Байдене и тому подобном, не занимаются поддержкой войны. Канал «Великое Пробуждение», у которого насчитывается 5000 подписчиков, перемежает подобные заявления постами о программах и ссылках, которые помогают украинцам получить еду, убежище, психологическую поддержку и найти пропавших родственников.

Некоторые российские QAnon-каналы также удивляют отношением к российским государственным СМИ. В то время как сторонники QAnon на западе часто публикуют контент из российских источников, таких как RT и Sputnik, некоторые российские QAnon-каналы с начала войны призывают подписчиков аккуратнее относиться к СМИ, контент которых они потребляют. «Официальный характер источника никак не гарантирует его правдивость», — писал «QAnon Россия» 2 марта. Еще один российский QAnon-канал, известный как «Пробуждающийся Мир» даже использовал видео финансируемого США «Радио Свобода» о жертвах среди мирного населения, чтобы опровергнуть заявление Путина, что российские силы атакуют только военные объекты.

Поразительно, но вышеупомянутый канал «QAnon Россия» даже призывал читателей сопротивляться дезинформации и просил пользователей «не делать поспешных выводов, не проверив информацию должным образом несколько раз». Канал также советует заниматься самообразованием, учиться логически анализировать информацию и сопротивляться психологическим и информационным манипуляциям.

Однако в последние две недели канал «QAnon Россия» замолчал. Последний пост в канале был от 15 марта. Он призывал подписчиков не отчаиваться и «быть маяком для заблудших душ в это время великих перемен».

Возможно, дело в том, что открытая критика стала более рискованной. В России пользователи социальных сетей, которые выступают против «специальной военной операции» в Украине, подвергаются угрозам и даже уголовному преследованию со стороны властей. Однако другие QAnon-каналы, выступавшие против войны, за войну или не определившиеся, продолжают работу.

Раскол, который наблюдается между некоторыми известными российскими QAnon-каналами, их соотечественниками и иностранными коллегами, удивляет некоторых наблюдателей.

«В особенности в последние два года в целом наблюдалось совпадение реакции российских и мировых Q-сообществ в их реакции на коронавирус», — рассказал Киаран О’Коннор, исследователь дезинформации и экстремизма в лондонском Институте стратегического диалога.

Однако, сообщил О’Коннор Bellingcat, QAnon-сообщества, в особенности в России, не ожидали вторжения в Украину. Например, 16 февраля, чуть более чем за неделю до начала вторжения, «QAnon Россия» писал, что «войны точно не будет».

Отличающаяся реакция многих российских QAnon-сообществ (и даже разногласия между разными российскими QAnon-каналами) — «признак конфликта и противоречий внутри этих сообществ о том, как реагировать», — утверждает О’Коннор. «Им трудно найти точку зрения на Украину, которая соответствовала бы их конспирологическому взгляду на мир».

Жестокое вторжение России в Украину длится неделями и месяцами, и даже QAnon-каналы, поддерживавшие войну, начинают демонстрировать внутреннюю борьбу, критикуя своих соратников и дае самого Путина. «Путин — не герой, который решил уничтожить доллар и Запад», — писал 9 апреля российский наиболее популярный и в целом провоенный канал «Теория Большого Шока» своим более 100,000 подписчиков.

«Если вы слышите, что кто-то говорит, что “Россия борется с Великой Перезагрузкой”, или что “Россия побеждает глобалистов”, это явный пример, что они не понимает, что вообще такое Великая Перезагрузка», — писал тот же канал на следующий день. «Мы должны верить, что Путин не знает, что вакцины от COVID-19 смертельны?.. И почему Путин до сих пор продвигает вакцины и бустеры?»

«Утверждать, что Путин… потерял терпение и решил остановить Великую Перезагрузку, — то же самое, что говорить, что актер в пьесе решил отклониться от текста», — продолжался пост, — «или что участник телеигры готовится свергнуть ведущего».

«Это полностью бессмысленно», — делался вывод.

В подготовке материала принимали участие Майкл Колборн, Росс Хиггинс, Анник Моссу, Рикардо Колучини (Lighthouse Reports) и Йоанна Вильд.

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Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента