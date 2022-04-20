Беглова признали лучшим губернатором России

Авторитетное аналитическое агентство «Институт политэкономических исследований» опубликовало рейтинг губернаторов российских регионов. С большим отрывом первое место занял глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

– Мы проанализировали сотни показателей во всех сферах жизни общества, обращая особое внимание на экономику, политическую ситуацию и упоминания в СМИ. Александр Дмитриевич Беглов, несмотря на развязанную против него информационно-пропагандистскую кампанию, показал себя крепким хозяйственником и самым настоящим лидером, – заявил глава агентства Павел Голубев.

Как отмечается в опубликованном отчёте, губернатор Петербурга пользуется заслуженным авторитетом среди горожан, особенно среди молодёжи. Уже в ближайшее время он может перейти на федеральный уровень. По информации ряда СМИ, недавно Беглову поступило предложение возглавить одно из министерств с перспективой получить назначение на должность премьер-министра России. Сам петербургский губернатор поблагодарил экспертов за высокую оценку его работы и пообещал поделиться своим опытом с другими главами регионов.

– Это реальная оценка нашей деятельности, причём сделанная специалистами, а не продажными журналистами. Я сейчас работаю над книгой «Как быть эффективным губернатором», она будет опубликована летом этого года. Также планирую провести несколько семинаров для других губернаторов. Мы делаем одно дело, пусть коллеги используют мои эффективные методики управления, – заявил Беглов.

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