 

Политтехнолог Полежаев: непрофессионализм команды Беглова похоронил его рейтинг доверия

20.04.2022, 17:01, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов стремительно теряет доверие жителей города. Причиной этому является непрофессионализм команды градоначальника. Таким мнением поделился автор Telegram-канала «АНП – агентство новостей политики» Вадим Полежаев.

Во-первых, администрация Беглова, как и он сам, долгое время не высказывалась в поддержку российской спецоперации на Украине. Губернатор сделал это только после общественного давления и внимания со стороны активистов. Однако это никак не отразилось на его рейтинге, отметил Полежаев.

«Рейтинг народного доверия Беглову остается на крайне низком уровне, несмотря на поддержку специальной операции. Ключевые минусы политики губернатора заключаются в управленческой команде градоначальника. За набор, обучение и административный контроль которой А. Д. Беглов отвечает не только перед своими избирателями, но и перед первым лицом», — заявил эксперт.

Во-вторых, в СМИ распространилась информация о финансировании петербургскими предпринимателями украинского нацбатальона «Азов» (организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ), к которому, вероятно, имеет причастность Смольный.

Стоит отметить, что исследование независимого агентства «ПолитБрокер» показало, что акции Беглова на бирже глав регионов имеют стабильную тенденцию на понижение.



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