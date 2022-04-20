 

Выросла копией отца и переехала в США: какой стала старшая дочь Константина Эрнста

20.04.2022, 16:52, Разное
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Константин Эрнст – не только один из самых влиятельных людей в мире российского шоу-бизнеса, но и многодетный отец.
Гендиректор “Первого канала” воспитывает троих детей вместе с молодой супругой Софией, к тому же, у него есть взрослая дочь от прошлого союза. 27-летняя Александра сохранила с отцом очень теплые отношения, хотя родители девушки расстались, когда она была совсем малышкой.

Свою первую избранницу, искусствоведа и театрального критика Анну Силюнас, Константин Эрнст встретил еще на заре карьеры. Влюбленные жили в фактическом браке и не спешили регистрировать свои отношения даже после того, как у них родилась наследница. Саша появилась на свет в 1995 году, а всего три года спустя ее родители разошлись. К счастью, это не повлияло на отношения девочки с отцом.

Дочери Эрнста было около семи лет, когда она перебралась в Валенсию вместе с матерью. Уже с ранних лет Силюнас прививала наследнице любовь к искусству. С годами такое воспитание и жизнь за границей дали о себе знать.

Александра увлеклась фотографией, в совершенстве освоила несколько иностранных языков, а после школы исполнила свою мечту перебраться в Штаты. Там девушка поступила на факультет фотографии в ведущий в области искусства, дизайна и архитектуры институт Пратта в Нью-Йорке и получила высшее образование.

Наследница Эрнста нашла общий язык с новым избранником родительницы, испанцем Карлосом, однако никогда не называла его папой. Несмотря на расстояние, Константин Львович поддерживал тесную связь с дочерью и участвовал в ее жизни. В результате родственники сохранили очень теплые отношения.

Прежде чем выбирать свой профессиональный путь, Саша посоветовалась со знаменитым отцом. Константин Львович не только первый поддержал дочь в решении заниматься фотографией, но и увидел в ней настоящий талант. По рассказам Александры, родителю настолько понравились ее работы, что он хвастался ими всем подряд. Возможно, именно благодаря поддержке отца девушке и удалось преуспеть в своем деле.

Если тесная духовная связь Константина Львовича и его наследницы скрыта от посторонних глаз, то их сходство не заметить практически невозможно. От мамы девушка унаследовала взгляд и очарование, но внешне она явно выросла копией отца. По крайней мере, так говорят те, кто общался с Александрой вживую.



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