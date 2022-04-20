Главы Минобороны США и Китая обсудили отношения двух стран

Министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре обсудили отношения между Вашингтоном и Пекином в военной сфере, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Пентагона.

«[Министры] обсудили отношения между США и КНР в сфере обороны, вопросы безопасности в регионе, а также беспричинное вторжение РФ на Украину», – утверждается в сообщении, информирует ТАСС.

Также сообщается, что правительство США должно прекратить недооценивать решимость и способности Китая в сфере защиты национальных интересов. Об этом в среду в телефонном разговоре со своим американским коллегой Остином сообщил министр обороны Китая.

«Китай надеется на установление и устойчивое развитие здоровых и стабильных отношений с США на правах крупных держав и непременно будет отстаивать национальные интересы и престиж. США не следует недооценивать решимость и возможности Китая», – говорится в сообщении.

Также Вэй Фэнхэ сообщил, что «китайская сторона требует, чтобы США прекратили военные провокации на море, не использовали вопрос Украины для того, чтобы мазать грязью Китай и перекладывать вину на него, а также для угроз и оказания давления».

Ранее глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь РФ обойти санкции.

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