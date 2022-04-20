 

В МИД не исключили обстрелов территории РФ вооружением США

20.04.2022, 16:20, Новости дня
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Москва не исключает, что при помощи поставляемого Украине оружия США может быть обстреляна территория России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи (Украине). Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория РФ – как и заявляли некоторые деятели на Украине», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана. Также представитель МИД добавила, что украинские власти с начала спецоперации привлекли около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран, информирует ТАСС.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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