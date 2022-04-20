Король Иордании Абдалла II вернулся на родину после операции в Германии

Король Иордании Абдалла II вернулся на родину из Германии, где ему была сделана операция по удалению межпозвоночной грыжи. Государственное информационное агентство Petra сообщило:

Его величество король Абдалла в сопровождении ее величества королевы Рании во вторник вернулся в Иорданию после успешной операции в Германии. Его королевское высочество наследный принц Хусейн бин Абдалла и некоторые члены королевской семьи, а также высокопоставленные официальные лица и офицеры приехали в военный аэропорт Марка чтобы поприветствовать короля Абдаллу по прибытии. Истребители королевских ВВС Иордании сопровождали самолет его величества в воздушном пространстве королевства.

В поездке его сопровождала супруга, 50-летняя королева Рания. Она первой опубликовала в своем блоге снимок с мужем, сделанный в больничной палате. А вчера Рания опубликовала фотографии, на которых запечатлена их встреча у трапа с государственными деятелями и сыновьями – наследным принцем Хусейном и принцем Хашимом. Их сестры в этот день остались дома. 27-летний Хусейн, который является первым в очереди на престол, также опубликовал у себя снимок отца с подписью:

Благодарен, что Его Величество быстро восстановился и вернулся домой.

Король Абдалла и королева Рания в больнице Король Абдалла и принц Хашим Король Абадалла и принц Хусейн Король Абдалла и королева Рания

Напомним, что 60-летний монарх ранее периодически страдал от сильных болей в позвоночнике, причиной которых стали прыжки с парашютом в молодости во время его службы в королевском спецназе. В последнее время эти боли усилились. По совету врачей 10 апреля он улетел в Германию во Франкфурт-на-Майне, где в специализированной клинике ему была сделана операция. Перед отъездом короля наследный принц Хусейн бин Абдалла в присутствии членов кабинета министров был приведен к присяге в качестве регента.

Его Величество сразу по прибытии поблагодарил сыновей и дочерей Иордании, арабских братьев и друзей из разных стран мира за проявленное беспокойство о его самочувствии в связи с проведенной операцией, – сообщило агентство со ссылкой на королевскую канцелярию.