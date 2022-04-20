Соберите воображаемый чемодан и будьте верны своему стилю: десять шагов к идеально продуманному капсульному гардеробу

Метод капсульного гардероба возник, чтобы можно было получить больше образов с меньшим количеством предметов одежды. Речь идет не о приобретении новых вещей, а о том, чтобы сочетать уже имеющиеся умело и практично. Идеальный и наиболее экологичный капсульный гардероб состоит из того, что у вас уже есть или что вы могли бы позаимствовать у друзей или родных. Вот десять правил его создания — изучите их и опробуйте уже этой весной.

Соберите воображаемый чемодан

Если бы вам пришлось положить в чемодан одежду, которую вы будете носить в течение следующих шести месяцев, что бы вы взяли с собой? Наверняка это были бы универсальные и самые удобные вещи, а также что-то для торжественных случаев. Такой продуманный подход применим и в повседневной жизни.

Желая сделать очередную покупку в магазине, подумайте, положили ли бы вы ее в этот чемодан? Взяли ли бы с собой в поездку? Это убережет вас от компульсивных, случайный покупок. Вы будете приобретать только самые качественные, практичные, действительно необходимые вам вещи. Вы вырастете как потребитель и ответственный человек.

Размышляйте над каждой покупкой

По словам основательницы Matiz, модели Марты Ортис, экологичность имеет много оснований. Капсульный гардероб, составленный из не очень экологичных брендов, уже наносит вред планете. Многое зависит от ответственного потребления. Гардероб с неэкологичными дорогими брендами не принесет нам пользы, а, наоборот, значительно ухудшит наши потребительские привычки.

Нам не нужно много одежды, это не делает нас лучше. Нам нужно то, что мы действительно собираемся носить. Капсульный гардероб — это то, к чему мы все должны стремиться: небольшое количество качественной одежды, которую мы используем на регулярной основе.

Будьте верны своему стилю

Правильный гардероб всегда должен состоять из базовых вещей, сочетаемых с более необычной одеждой. Следить за современными тенденциями тоже важно, но не стоит изменять своему стилю ради псевдомодных веяний. Секрет в том, чтобы уважать свою эстетическую индивидуальность. Важно осознавать себя и свой стиль, поэтому избегайте абсурдных покупок и полных шкафов непрактичных, совершенно лишних вещей.

Выбирайте винтаж

Преимущества этого стиля очевидны: винтажная одежда дешевле, этичнее, экологичнее, реалистичнее и аутентичнее! Это то, чего мы так добиваемся в моде, — выделяться, иметь в своем гардеробе действительно уникальные предметы одежды. Даже, например, платье из восьмидесятых, которое вы достанете из маминого шкафа, будет сегодня смотреться суперактуально и модно.

Используйте этот метод как эксперимент

Сарай Луис Мартин, специалист по стилю, советует использовать метод капсульного гардероба в качестве теста. Так вы сможете увидеть, какие из предметов вашей одежды действительно нужны вам, а какие – нет. Благодаря этому вы сможете исправить многие ошибки, адаптировать гардероб к своему образу жизни. Вы наверняка увидите, что потребляли слишком много и покупали лишнее.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Начните с малого

Изменения в привычках потребления, которые предполагает капсульный гардероб, не могут быть достигнуты за один день. Это как в любой эволюции — нужно делать маленькие шаги понемногу, а не сразу бежать.

Например, в первый месяц поставьте задачу ничего не покупать в магазинах фаст-фешен, в следующем месяце начните обмениваться одеждой с друзьями. Затем уберите из своего шкафа все лишнее. И мало-помалу вы заново узнаете о грамотном потреблении и о других способах понимания моды.

Определите главные предметы на каждый сезон

Например, чтобы собрать капсульный гардероб этой весны, включите в него что-то из обуви, пару универсальных брюк, рубашку и футболку, блейзер или что-то еще с длинным рукавом. Исходите из того, что весной погода может быть капризной, потому нужна хотя бы одна вещь на любой случай: ветер, дождь, жара и т. д.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Делайте покупки в нужных местах

Фешен-инструктор и стилист Наира Регулес говорит, что капсульный гардероб не должен стоить много денег. Наверняка у вас уже есть одежда, которая вам действительно нужна, и вам не нужно сходить с ума, покупая еще больше вещей. Если вы обнаружите потребность, то покупайте бренды, которые приносят пользу обществу, вашему здоровью и окружающей среде. Ищите магазины (в том числе в Интернете), где можно приобрести все это за разумные деньги.

Научитесь подбирать то, что вам больше подходит

В дополнение к вашему личному стилю при подборе одежды вы должны учитывать свое телосложение. Этот шаг является наиболее важным, чтобы увидеть себя в гармонии и балансе стилистически. Без этого вы и дальше будете наполнять шкаф вещами, которые не подходят вам визуально. Конечно, придется осмотреть себя критически, принять некоторые недостатки фигуры (они есть у каждого). Зато потом вы будете покупать действительно то, что вам идет.

Поменяйте свое мировоззрение

Для того чтобы получить капсульный гардероб, нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь глобально. Нас принуждают к такой форме потребления, которая делает нас беднее не только экономически, но и на человеческом уровне и, конечно же, на экологическом. Изменение взглядов тоже должно быть осознанным. Просто прислушайтесь к этим советам и начните формировать свой гардероб более грамотно.