Слишком смело или небрежно: пять непростительных ошибок макияжа для собеседования на работу

Посещая собеседование при приеме на работу, независимо от того, проходит оно онлайн или оффлайн, вы, конечно же, хотите произвести наилучшее впечатление, верно? Вы ищите информацию о компании, устроиться в которую хотите, думаете, как наиболее выгодно продемонстрировать свои таланты, навыки и способности. Еще одна важная деталь, которую нельзя игнорировать, — это ваш внешний вид!

Во время собеседования рекрутеры хотят изучить ваш характер и потенциал для своей компании. Однако в то же время ваш внешний вид также может быть частью критериев, по которым вас оценивают. В дополнение к тому, как вы одеваетесь, рекрутеры также могут оценить ваш макияж. Чтобы это не стало камнем преткновения, попробуйте рассмотреть некоторые ошибки, которые представительницы прекрасного пола совершают, нанося косметику на лицо!

Вы выглядите слишком смело

Густые черные ресницы, густо подведенные брови, обилие разных теней для век, пересушенные и потрескавшиеся губы под матовой помадой, слой румян и бронзера… Если компания, в которую вы стремитесь попасть, не специализируется на творчестве или в обязанности не входит умение делать яркий макияж, боевой раскрас на собеседовании будет неуместен.

Ваш макияж выглядит небрежно или вообще отсутствует

Представьте, что вы хорошо подготовились к разговору с людьми, которые потом будут работать в вашей компании, а долгожданный гость пришел с небрежным видом и унылым лицом, да и вообще – выглядит так, будто только что проснулся. Как вы будете себя чувствовать?

Правильно одеться на собеседование — значит, не только уважать себя, но и уважать человека, с которым вы разговариваете. Это особенный момент, так что не позволяйте себе выглядеть неподготовленным. Дело не в том, что ваши навыки макияжа должны быть на уровне популярного визажиста, но легкий и свежий вид создаст впечатление, что вы хорошо подготовлены к этой возможности.

Вы выбираете слишком яркие цвета

Собеседование – это момент, когда представители работодателя хотят проверить ваши потенциальные рабочие навыки. А потому не стоит делать макияж в ярких тонах – даже если это часть вашего повседневного образа. Приглушенные краски – лучший вариант для собеседования.

Вы игнорируете укладку

Не думайте, что аккуратного делового макияжа достаточно. Уложенные волосы также будут плюсом во время собеседования. Убедитесь, что ваши волосы аккуратно уложены и не вызывают дискомфорта ни у вас, ни у тех, кто их видит!

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Вы сделали макияж, который заставляет вас чувствовать себя некомфортно

И последнее, но не менее важное: использование макияжа, который заставляет вас чувствовать себя некомфортно, сделает собеседование не самым приятным событием. Добавьте к этому одежду неудобного фасона – и на протяжении всего интервью вы будете чувствовать себя несобранным. Именно по этой причине вам следует отказаться от слишком сложного, вычурного и яркого макияжа – чтобы вы могли чувствовать себя комфортно, не беспокоясь о том, что ваши зубы в помаде.

Подведем итоги

Быть собой удобнее всего, но это не значит, что если вы ежедневно делаете яркий вечерний макияж, вы должны сделать его и тогда, когда отправляетесь на собеседование. Пусть это интервью станет моментом, когда вы сможете продемонстрировать свои профессиональные навыки – и не будете стремиться выглядеть чрезмерно ярко. Остановите свой выбор на нейтральных оттенках – отлично подойдут розовый или коралловый, которые, как правило, выглядят более нейтрально. Главное, чтобы вы выглядели свежо и были хорошо подготовлены к собеседованию.

Если вы хотите поэкспериментировать с сумасшедшим макияжем, возможно, вы сможете попробовать его позже, если вас примут на новую работу. Но даже при этом старайтесь проследить за рабочей обстановкой. Если в вашем офисе у барышень нет ограничений относительно яркого мейкапа, дерзайте! Но если подобное здесь не принято, лучше не рискуйте! В конце концов, вы можете сделать оригинальный макияж и в других случаях, например, когда вы встречаетесь с друзьями или отправляетесь на вечеринку.