 

Володин принял в Госдуме Пашиняна

20.04.2022, 15:02, Разное
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые за карьеру посетил Государственную Думу РФ. Политик совершает официальный визит в Россию в рамках 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Москвой и Ереваном. Ранее главу армянского кабмина принял российский лидер Владимир Путин.

В четверг, 20 апреля, Никол Пашинян встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Также делегации двух стран провели переговоры в расширенном формате. Главной темой диалога стало парламентское взаимодействие России и Армении.

Володин подчеркнул, что визит Пашиняна в ГД положительно скажется на развитии отношений между Федеральным Собранием России и Национальным Собранием Армении. По словам спикера, уже сейчас отношения между двумя странами активно развиваются, опираясь на доверии друг к другу.

“При вашей поддержке межпарламентский диалог будет развиваться активнее, и мы будем лучше понимать друг друга”, — отметил Володин.

В ответ Пашинян подчеркнул, что взаимодействие парламентов дает новый импульс отношениям Москвы и Еревана. Он также выразил уверенность, что диалог между ФС РФ и НС РА будет развиваться дальше.

В свою очередь председатель Госдумы предложил провести заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в Армении для обсуждения вопросов текущей повестки. Кроме того, Володин предложил Пашиняну выступить на пленарном заседании ГД в ходе следующего визита в нашу страну.



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