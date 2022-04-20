 

Китай поставит в Россию 50 тысяч портативных детекторов VPN-трафика со встроенным электрошокером

20.04.2022, 15:11, Разное
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Россия закупит в Китае крупную партию портативных детекторов VPN-трафика со встроенными электрошоковыми устройствами – соответствующий контракт появился на портале госзакупок.

Подобные девайсы ранее поставлялись для нужд сил правопорядка Ирана, но в 2020 году были запрещены меджлисом, как негуманные.

Стоимость одного устройства не должна превышать 32 тысячи рублей, в комплекте с ним предусматривается запасная батарея, оператор должен иметь возможность быстро менять источник питания. Максимальный вес определён на уровне 322 грамм без учёта аккумулятора.

В основе детектора лежит компактная система на основе ARM-процессора, умеющая перехватывать и анализировать мобильный трафик и выявлять в нём признаки использования прокси-серверов и VPN-сетей. Оператор устройства при этом сможет увидеть приблизительное расстояние до получателя-отправителя трафика, а также направление.

Детекторы будут оборудованы электрошоковыми модулями мощностью в 450 Ватт. Выстреливающие электроды позволят остановить любителя “запрещёнки” на расстоянии до 5 метров. Если объект не пытается скрыться, но ситуация требует проведения оперативных дознавательных мероприятий, шокер может работать без выстрела и в режиме сниженной мощности для экономии заряда батареи. Авторы технических условий не забыли и про экологию – шокеры должны подзаряжаться от солнечного света при его наличии.

Контракт планируется выполнить до конца года, в качестве возможных поставщиков уже определены две китайских компании, выпускающих такие детекторы. Сделка предусматривает разработку обучающих курсов для операторов устройств, а также поставку наладочной партии для учебной эксплуатации. Общий объём закупки – 50 тысяч единиц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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