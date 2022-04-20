Путин заявил о замене ушедших иностранных точек питания российскими

Российские точки питания заменят ушедшие иностранные предприятия, это улучшит качество обслуживания, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Если они будут уходить, то действительно – возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», – передает его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%».

«В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и ни один раз в день», – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.

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