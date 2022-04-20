В ДНР заявили об обстреле Донецка ВСУ

Украинские военные произвели обстрел Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».

Ранее во вторник в ДНР сообщали об обстрелах Ясиноватой и Петровского района Донецка. Обстрел Ясиноватой проводился в тот же день и позднее.

До этого в тот же день украинские войска обстреляли Петровский район столицы республики.

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