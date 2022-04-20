 

В ДНР заявили об обстреле Донецка ВСУ

20.04.2022, 14:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские военные произвели обстрел Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».

Ранее во вторник в ДНР сообщали об обстрелах Ясиноватой и Петровского района Донецка. Обстрел Ясиноватой проводился в тот же день и позднее.

До этого в тот же день украинские войска обстреляли Петровский район столицы республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / В НАТО назвали условия открытия огня по российским кораблям

25.05 / Белорусские силовики записали видео с задержанной девушкой Протасевича. Она призналась, что действовала против режима Лукашенко

06.08 / Названы самые популярные внутренние направления отдыха в августе

04.03 / Porsche остановил поставки автомобилей в Россию

07.07 / В Калининграде задержали изготовителя поддельных документов о вакцинации

15.02 / Американские ученые рассказали об эффективном способе побороть предвзятость

02.07 / В результате взрыва газа в Кирове серьезно пострадала женщина

19.12 / Присутствие США в Польше останется для Москвы и Минска головной болью

10.07 / Opel обновила свой логотип Blitz

08.02 / “Ничего не изменилось.” 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика