 

Путин поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах

20.04.2022, 14:54, Новости дня
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Занятия по историческому просвещению в школах необходимо ввести для борьбы с фейками, с которыми столкнулись школьники, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей».

Также глава государства подержал проведение церемонии поднятия флага и исполнения гимна государства в школах, но только там, где такие церемонии можно проводить достойно.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг.

«Сергей Сергеевич, что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что «там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести» внедрение данной традиции. Президент отметил, что сама процедура должна соответствовать значимости этих символов.

Ранее Кравцов заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». В Кремле подчеркнули, что Министерство просвещения может принимать такие решения, как введение курса истории в школах с первого класса. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что сами дети интересуются всем тем же, что и взрослые.

Кравцов пояснил, что отдельных уроков истории с первого класса в школах вводить не планируется. Он уточнил, что изучать дисциплину будут в рамках других предметов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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