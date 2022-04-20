Экс-футболист “Зенита” Халк и племянница его бывшей жены стали родителями

У бывшего нападающего футбольного клуба “Зенит” Халка, ныне нападающий “Атлетико Минейро”, родился первый ребенок от второго брака. 32-летняя супруга бразильца Камила Анжело родила в Майами девочку весом 3890 грамм и ростом 53 сантиметра. Малышке дали имя Зайя. Фотографиями из больницы 35-летний Живанилду Виейра де Соуза (настоящее имя спортсмена) поделился на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что нынешняя жена Халка является племянницей его бывшей супруги Ирэн Анжело и младше нее на 10 лет. 35-летний футболист и 32-летняя Камила поженились два года назад, а в октябре прошлого года объявили миру, что у них будет ребенок.

Известно, что Халк и Камила поженились весьма спешно, так как девушке нужна была виза для нахождения в Китае, где работал Халк. До свадьбы они встречались около полугода: их роман начался в октябре 2019-го, спустя всего пару месяцев после развода. Расставание далось Ирэн нелегко, ведь “когда-то Камила была ее любимой племянницей”.

Халк позвонил родителям и брату Камилы. Он сказал правду и поговорил с семьей. Они начали встречаться в октябре. Халк сам обнародовал информацию, потому что ему нечего скрывать. Его позиция прозрачна, он хочет избежать ложных злонамеренных комментариев, – прокомментировал тогда ситуацию представитель Халка.

С бывшей женой Ирэн Халк познакомился не в бразильском штате Параиба, откуда оба родом, а в Японии, где она работала моделью, а он играл в футбол.

Столкнулись в магазине, где продавались бразильские продукты. Она что-то рассматривала на прилавке. Была с подругой, которая меня узнала. Крикнула: “Эй, Параиба”. Ирэн обернулась, поразилась: “Параиба? Я тоже оттуда!” Представляете, познакомились на краю света, хотя в Бразилии жили в пятнадцати минутах езды! Так началась дружба. Потом перешедшая в любовь”.

От брака с Ирэн, который продлился 12 лет, у футболиста осталось трое детей: 13-летний Иан, 11-летний Тьяго и 8-летняя Алиси (ее супруги удочерили в 2016-м). Все они живут с матерью.

Халк с детьми от первого брака