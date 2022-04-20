 

События, которые можно предугадать: о чем могут рассказать порванные шнурки на вашей обуви

20.04.2022, 14:27, Разное
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Казалось бы, такая мелочь, как шнурок, – это не более чем аксессуар, позволяющий сделать ношение обуви более удобным. В действительности же со шнурками связано несколько народных примет, которые помогут подготовиться к грядущим переменам в вашей жизни. Сегодня разберем, к чему стоит готовиться, если шнурки порвались.

Правый шнурок

Такое неприятное, в общем-то, событие, говорит о том, что в вашей жизни произойдут благоприятные перемены. Это может быть переезд на новое место жительства или даже в другой город, смена работы, знакомство с новыми людьми. Также вам необходимо оставить прошлое в прошлом, перестать мысленно возвращаться к минувшим событиям, только в этом случае вы сможете обрести гармонию и наслаждаться настоящим.

Левый шнурок

Порванный шнурок с обуви левой ноги говорит о том, что вам нужно более пристально присмотреться к собственному окружению. Среди тех, кого вы считаете друзьями или добрыми приятелями, есть те, кто постоянно вредит вам, распускает слухи за спиной, в целом причиняет вред вашей репутации.

Старайтесь не говорить ничего лишнего о себе: недоброжелатели могут использовать любые сведения, чтобы навредить. Сохраняйте бдительность, ответственно подходите к каждому делу, которое на себя берете.

Перед деловой встречей

Само по себе повреждение любой части одежды перед деловым свиданием неприятно. Если же речь о порванных шнурках на ботинке, это предупреждение судьбы. При встрече с деловым партнером старайтесь быть максимально бдительным. Желательно отказаться от подписания важных деловых бумаг. Если перенести это не представляется возможным, внимательно читайте каждую строку документа, следите за тем, чтобы в его тексте не было разночтений.

Помните, что приметы, связанные с порвавшимися шнурками, довольно значимы, игнорировать их нельзя. Пользуйтесь подсказками судьбы, и проблем в жизни станет меньше.



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