Ну и где же любовь? Как при помощи эмоций восстановить сердечную чакру и изменить свою жизнь к лучшему

Сердечная чакра связана не только с личными отношениями, она соединяется с идеей целостности, всеобщей любовью и помогает человеку чувствовать себя счастливым. Если сегодняшняя жизнь вас не устраивает, вы чувствуете себя несчастным и не знаете, как вырваться из замкнутого круга невезений, восстановите чакру при помощи эмоций, которые необходимо изучить и искренне принять в своем сердце.

Прощение

Постарайтесь простить самого себя и всех, кто вас обидел или причинил боль. При помощи прощения вы сможете освободиться от негатива и освободить место для позитивной энергии. С энергетической точки зрения это поможет вам избавиться от таких эмоций, как гнев, злость, жажда мести, разочарование и пр., и улучшит вибрационную частоту, что позволит впустить в свое сердце любовь.

Благодарность

Человек должен благодарить Вселенную за подаренную ему жизнь. Но этого не достаточно, поскольку нужно быть благодарным всегда и везде. Благодарите людей, животных, природу и все те живые и неживые предметы, которые вас окружают. Постарайтесь привыкнуть благодарить не только за хорошее, но и за плохое, поскольку именно негатив является самым лучшим учителем и становится нашим бесценным опытом. Благодарность способна стать проводником к удаче, любви и благополучию.

Безусловная любовь

Все люди любят по-разному, поэтому у любви есть множество оттенков. Вы должны научиться любить безусловно. То есть так, чтобы отдавать и не требовать ничего взамен, любить просто так, ни за что, а потому, что ваши чувства к человеку являются предельно чистыми и искренними. И если вы научитесь безусловно любить, ваша жизнь кардинально изменится. И речь не только о партнере, можно любить любого другого человека, включая друга или начальника. Главное заключается в том, чтобы научиться этому прекрасному чувству, которое поможет исцелить и зарядить светом вашу сердечную чакру.

Эмпатия

Сегодня это умение является особо ценным, поскольку людям во всем мире не хватает именно эмпатии. Если вы научитесь быть сострадательным, добрым, терпеливым и понимающим чужую боль человеком, вы сможете избавиться от блоков в сердечной чакре, которые мешают вам наладить гармоничные отношения с окружающими.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Терпение

Речь идет о состоянии, когда вы сами контролируете свои эмоции и заставляете себя делать то, что надо, а не то, что вы хотите. Эта эмоция позволяет вам лучше познать себя и свои возможности, узнать, что вам действительно нужно для того, чтобы стать счастливым. Вы учитесь ценить время и свои ресурсы, а также быть сострадательным к другим людям. В результате оказываете себе огромную пользу, поскольку после исцеления откроете для себя много новых эмоциональных состояний.

Сострадание

Вы можете любить себя, но не знать, как можно принимать чужую боль. А если научитесь быть сострадательным, наверняка сможете делиться с другими людьми положительными эмоциями.

Свобода

Любые ограничения являются очень сложными для понимания людей, поэтому очень важно ощущать себя внутренне свободным. Как только вы этому научитесь, освободившись от ненужных оков в виде токсичных отношений, вредных привычек и любого рода зависимостей, вы сразу освободите место для позитивной энергии. Вы станете спокойнее и добрее и, как следствие, гарантированно станете счастливее.

Удовлетворенность

Очень часто люди чувствуют себя несчастными из-за неудовлетворенностей. Одному человеку мало денег, другому любви, третий хочет больше тепла, четвертый мечтает о снеге и морозе. Поэтому очень важно быть удовлетворенным тем, что вы имеете на сегодняшний день. человеку свойственно мечтать о лучшем, но не стоит забывать и о тех богатствах, которые есть у каждого из нас уже сегодня.