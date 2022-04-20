Задымление на Тверской площади ликвидировано пожарными МЧС
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Столичным экстренным службам удалось ликвидировать задымление на Тверской площади Москвы. Во время чрезвычайного происшестия на ярмарке около мэрии города никто не пострадал.
Об этом в среду, 20 апреля, сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
“На ярмарке произошло задымление, оперативно ликвидировано экстренными службами. Возможно, загорелась проводка. Пострадавших нет”, — отметил чиновник.
Источник ТАСС в экстренных службах города подтвердил, что причиной задымления около памятника Юрию Долгорукому стало короткое замыкание под фестивальной площадкой.
Однако сейчас проблема устранена, сообщает с места событий корреспондент издания. По его словам, на месте ЧП дым полностью рассеялся. Уточняется, что ни памятник, ни фестивальные павильоны не пострадали. В данный момент сотрудники МЧС разъезжаются с Тверской площади.
Отметим, что информация о сильном задымлении местности поступила около двух часов назад.
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