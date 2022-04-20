 

Саудовская Аравия выйдет из совместного с США и Францией проекта строительства халяльного Диснейленда в Мекке

20.04.2022, 13:31, Разное
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Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия объявил о продаже своей доли в проекте строительства первого в мире халяльного «Диснейленда» в г. Мекка. Вскоре после этого государственные органы королевства начали массово отзывать выданные ранее разрешения на строительство его объектов.

Доля саудитов в совместном проекте с американскими и французскими корпорациями составляла 25%. Переговоры о создании халяльного «Диснейленда», посетители которого смогут развлекаться, не нарушая норм шариата, шли с 2009 года. В 2018 году стороны пришли к соглашению и начали работу над планом строительства аттракционов. У мекканского «Диснейленда» в случае его открытия было бы немало отличий от других подобных парков отдыха. Так, вместо запрещённой в КСА музыки посетителей бы развлекало пение нашидов а капелла, все аттракционы были бы оборудованы молитвенными ковриками, а во время священного месяца Рамадан купить еду в его ресторанах можно бы было только ночью. Как считают эксперты, выход Саудовской Аравии из проекта связан с обострением саудовско-американских отношений на фоне требований повысить уровень добычи нефти.

«Мы всё обдумали и решили, что строительство на земле, где жил Пророк (мир ему и благословение) порочного центра греховных развлечений, в центре которого возвышается идол огромной мыши, недопустимо. Запад пытается растлить нас своими безбожными «ценностями», но мы не поддадимся на их шантаж и провокацию. И добычу нефти не увеличим, даже если старик Байден лично приползёт к нам на колени, как он делал перед выборами. Вместо этого мы изучим опыт наших российских коллег и рассмотрим вопрос о строительстве Главной мечети Минобороны Саудовской Аравии в парке «Джихад»», – сказал губернатор Мекки принц Омар аль-Сауд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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