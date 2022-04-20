 

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

20.04.2022, 13:25, Новости дня
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Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщили в инстанции.

Дело о выдаче Ассанжа примет глава МВД Великобритании Прити Пател. Адвокаты могут подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если министр примет решение об экстрадиции, передает ТАСС.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в конце декабря подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по его экстрадиции в США.

Высокий суд Лондона 10 декабря одобрил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд. При этом Ассанж остается под стражей.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Власти штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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