Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщили в инстанции.

Дело о выдаче Ассанжа примет глава МВД Великобритании Прити Пател. Адвокаты могут подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если министр примет решение об экстрадиции, передает ТАСС.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в конце декабря подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по его экстрадиции в США.

Высокий суд Лондона 10 декабря одобрил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд. При этом Ассанж остается под стражей.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Власти штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы.

—