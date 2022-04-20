Песков переадресовал в Минобороны вопрос о работе гуманитарных коридоров в Мариуполе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях организации гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Мариуполя.

«В министерство обороны [стоит обратиться]», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, куда будут вести гуманитарные коридоры из Мариуполя – на территорию Украины или подконтрольную силам Донбасса. Он отметил, что ранее МО давало информацию на этот счет.

В ответ на вопрос, касающийся украинских военных на территории завода «Азовсталь», пресс-секретарь также указал, что «все сказано» на утреннем брифинге МО.

Ранее Минобороны сообщило о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

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