 

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о работе гуманитарных коридоров в Мариуполе

20.04.2022, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях организации гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Мариуполя.

«В министерство обороны [стоит обратиться]», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, куда будут вести гуманитарные коридоры из Мариуполя – на территорию Украины или подконтрольную силам Донбасса. Он отметил, что ранее МО давало информацию на этот счет.

В ответ на вопрос, касающийся украинских военных на территории завода «Азовсталь», пресс-секретарь также указал, что «все сказано» на утреннем брифинге МО.

Ранее Минобороны сообщило о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Боевики “ЛНР” вслед за “ДНР” заявили о начале вакцинации от коронавируса российским “Спутник V”

28.09 / Блинкен сдал тест на COVID после заражения главы пресс-службы Госдепа

26.07 / В ноутбуках Apple появится система распознавания лиц

29.08 / В Черкассах сообщили о подозрении женщине, которая не вызвала медиков для внука. Ребенок в реанимации

08.04 / Банк РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых

05.02 / Данилов: Мы будем только рады, если Россия заберет сотрудников заблокированных каналов к себе

24.01 / МИД Украины счел поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства

12.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

14.05 / Кремль опроверг просьбу Пашиняна о помощи

09.09 / В Раде произошла потасовка, Нацбанк повысил учетную ставку, в Украине резко выросла суточная заболеваемость COVID-19. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика