 

Глава МИД Венгрии – мы не поддержим санкции против российских нефти и газа

20.04.2022, 13:10, Разное
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Будапешт отказался поддерживать предложения по введению эмбарго на российские нефть и газ, пишет The Independent. Венгрия сделает «всё», чтобы обеспечить безопасность своего энергоснабжения, подчеркнул министр иностранных дел страны Петер Сийярто, добавив, что эта позиция распространяется и на сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики.


AP

Венгрия не поддержит санкции против российских нефти и газа, пишет The Independent. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Мы не поддерживаем предложения принять энергетические санкции против России», — пояснил он позицию Будапешта, добавив, что с момента начала боевых действий на Украине никаких перебоев в поставках голубого топлива не было.

Также Сийярто отметил, что такая позиция венгерских властей распространяется и на сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики. Венгрия сделает «всё», чтобы обеспечить безопасность своего энергоснабжения, подчеркнул он.

Схожим образом высказался месяц назад и премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт осуждает боевые действия РФ на Украине, но не поддерживает санкции против российских нефти и газа: «Мы осуждаем спецоперацию РФ на Украине, осуждаем боевые действия, но мы не позволим заставить венгерские семьи платить за них, и поэтому санкции не должны распространяться на сферу добычи нефти и газа».



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