Модные стрижки весны 2022-го для квадратного лица: они помогут смягчить его черты

Прическа — это не только часть образа, но также и эффективный инструмент по усовершенствованию внешности. Правильно подобранная стрижка помогает смоделировать овал лица так, чтобы визуально были соблюдено пропорции. Если у вас квадратное лицо, то обратите внимание на данные прически.

Асимметричная пикси

Анатомические особенности людей с квадратными лицами:

ярко выраженные широкие скулы; одинаковая длина и ширина лица; высокий лоб.

Чтобы скрыть угловатость и сделать овал более плавным и мягким, следует обращать внимание на прически с асимметрией. Если у вас короткие локоны, то хорошим вариантом будет пикси.

Скрыть широкий лоб поможет челка: желательно, чтобы она была длинной и начиналась прямо от макушки. Обязательное условие — боковой пробор. Можете оставить чуть больше прядей возле одной стороны лица (они также могут быть чуть длиннее тех, что находятся на противоположной).

Укороченный боб

Очень модную в 2022 году стрижку боб можно стилизовать под квадратное лицо. Для этого следует придерживаться той же асимметрии: удлиненных прядей с одной стороны, бокового пробора.

Не делайте четкие геометрические формы. Лучше слегка завивайте волосы, чтобы смягчить овал лица. Не забывайте о необходимости наличии челки. Желательно, чтобы она была густой и пышной.

Ровный боб

Если вам не слишком импонируют стрижки с челками, то обратите внимание на данный вариант. Здесь не ровная, прямая и пышная челка, а челка-занавес. В любой момент ее можно убрать, зафиксировав невидимками к боковым прядям. В то же время такая челка помогает скрыть слишком широкий лоб. Визуально челка сужает лицо, моделируя овальную форму вместо квадратной.

Боб с челкой набок

Это хороший вариант, если у вас густые и чуть вьющиеся волосы. Создайте прикорневой объем с помощью начеса. Сбрызните корни волос лаком.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Сделайте челку набок, отделив одну прядь на макушке и укоротив ее так, чтобы по длине она была на уровне глаз. Сделайте начес и уложите челку по одну сторону лба, чтобы ее кончики слились с другими прядями.

Удлиненный боб

Если у вас волосы средней длины, то вам стоит обратить внимание на удлиненный боб. Здесь локоны будут достигать плеч. Эта стрижка смягчает овал лица за счет наличия локонов в височной части головы. Не рекомендуется их выпрямлять. Лучше оставьте волосы слегка вьющимися.

Пляжные локоны

Если мы говорим об идеальной подходящей укладке, тогда нельзя не отметить пляжные локоны. Прическа предполагает не мелкие, а достаточно крупные завитки. Они как бы волнами обрамляют ваше лицо, смягчая овал и скрывая широкие скулы. Не пытайтесь пригладить волосинка к волосинке: творческий беспорядок приветствуется.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Обратите внимание, что такую укладку можно делать не только на удлиненный, но также и на классический и асимметричный боб, как с челкой, так и без челки.

“Каскад” или “лесенка”

Если у вас длинные волосы, тогда отдавайте предпочтение многослойным стрижкам, предполагающим наличие локонов разной длины. Удачные варианты — это “каскад” или “лесенка”.

Не забывайте о необходимости дополнить прическу челкой. Она может быть уложена набок, либо разделена напополам в виде шторки.

Можете рассмотреть вариант прически шегги. С ее помощью также получится смягчить овал лица и отвлечь внимание от широких скул.

Прически с прикорневым объемом

При наличии квадратного лица стоит задача сделать овал более вытянутым и удлиненным. Хорошо справляются с этой проблемой прически с прикорневым объемом. Например, боб на ножке, когда в зоне макушки волосы очень пышные, пряди относительно длинные, в то время как нижние локоны укороченные.

Не забывайте, что такие прически также должны включать в себе такой элемент как челка. Тогда будет возможность скрыть широкий лоб.