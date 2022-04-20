Мнение: Нет, с бумагой всё в порядке, не надейтесь

В топе Живого Журнала продолжают сеять старую ересь про бумагу, которая то ли исчезла из России, то ли подорожала в разы. Вот, пожалуйста, вчерашние цены. Это Комус — далеко не самый дешёвый магазин, зато с хорошей репутацией и всем известный. Фирма российская, работает с 1990 года, у неё несколько собственных фабрик по изготовлению канцтоваров:

https://www.komus.ru/search?text=svetocopy&qid=4262687085

Есть предложения ещё дешевле, 287 рублей за пачку белой А4. Подчёркиваю, не бежевой, а обычной, отбеленной, вот той самой, которую мы всегда покупали. Именно Светокопи, именно 80 грамм. Правда, там уже идёт мелкий опт, от 350 пачек. Я ничего не знаю про компанию по ссылке (что неудивительно, ибо я не торгую бумагой), но на первый взгляд предложение выглядит нормальным, без подвоха:

https://гяру.рф/index.php?route=product/product&product_id=2620&search=SvetoCopy



Если вы печатаете редко, как я, цены из Комуса или другого розничного магазина вас не обеспокоят. Если ваша организация печатает много, вы можете потратить 100 тысяч рублей, чтобы купить 350 пачек бумаги по социальной цене и тратить их несколько месяцев. Это всего лишь 70 коробок — в углу кладовки они займут примерно 1 квадратный метр.

Для тех, кто не следил за ценами — в прошлом году пачка белой бумаги стоила примерно 300 рублей. Оптом, возможно, было немного дешевле, но в любом случае, мы постепенно возвращаемся к норме:

https://market.yandex.ru/product–bumaga-svetocopy-a4-classic-80-g-m-500-l/476914202/prices

На маркетплейсах типа Яндекса, Озона и Вайлдберриз бумагу по-прежнему можно найти по значительно более высокой цене, по 500-800 рублей. При желании, и ещё дороже. Мне кажется, это проблема маркетплейсов: они или берут слишком большую комиссию, или ещё как-то отпугивают адекватных продавцов. При этом я много раз замечал, что какая-нибудь зубная паста может стоить там 200 рублей, а в соседнем предложении точно такая же паста будет продаваться уже 1200, в шесть раз дороже. Мне кажется, такие предложения надо удалять как ошибочные или банить как мошеннические. Свободный рынок без внимательных арбитров не работает.

Кстати, обратите внимание, как играючи капитализм справился с дефицитом отбеливателя. Это не случайность: проблемы дефицита капитализм расшивает идеально, это одна из самых сильных его сторон. Когда бизнесу или потребителям что-то нужно, немедленно находятся предприниматели, которые организуют искомый сервис или товар.

Одни бумажные комбинаты временно перешли на более старый техпроцесс, отбеливают бумагу не хлоратом натрия, а какими-то похожими веществами. Другие комбинаты уже закупают отбеливатель на отечественных химпроизводствах, которых в России немало. У третьих были достаточные запасы складской бумаги и реактивов, чтобы оптовые покупатели не заметили перерыва в поставках. Как я и предсказывал, с этой мелкой проблемой бумажная отрасль справилась, не заметив: разве что, спасибо импортозамещению, рабочих мест в России стало больше, а устойчивость экономики возросла.

Так как отбеливание стоит недорого, в итоге разрыв между белой и бежевой бумаги должен сократиться до разумного минимума — допустим, 300 рублей за пачку белой и 285 за эко-вариант.

Но многим неотбеленная бежевая бумага нравится, и они собираются покупать её даже после того, как все проблемы с реактивами окончательно уйдут в прошлое. Во-первых, из эстетических соображений — стильно смотрится. Во-вторых, из чувства здоровой экономии, чтобы настраивать себя и сотрудников на правильный душевный лад.

Вот печатать на черновиках — экономия совершенно нездоровая. И путаница неизбежно возникает, и секреты случайно могут уплыть, и скобами от степлера кто-нибудь в итоге обязательно сломает принтер. А печатать на бежевой бумаге — самое то. И правильная атмосфера создаётся, и сразу видно, о каком документе идёт речь: о важном или о проходном.

Кстати, принтеры печатают на бежевой бумаге ровно так же, как и на отбеленной — ничего не отслаивается, ничего не растекается, всё в порядке. Проблема только с ксерокопиями, они на бежевом получаются хуже. Для ксерокопий лучше оставить обычную белую бумагу.