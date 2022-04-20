 

ФИФА приостановила выплаты РФС за ЧМ-2018

20.04.2022, 12:03, Новости дня
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Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила выплаты Российскому футбольному союзу (РФС), сообщил заместитель генерального секретаря – директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Изначально РФ должна была получить от ФИФА 100 млн долларов. На данный момент выплачено 30% от заявленной суммы.

«Средства от FIFA Legacy также могут тратиться на систему юношеских соревнований, средства FIFA Legacy в размере 30% были уже получены. Сейчас ФИФА приостановила выплаты, но не отменила. Соответственно, мы надеемся, основываясь на позиции ФИФА, что программа не отменена. В любом случае мы ищем иные источники финансирования, чтобы понимать, за счет чего после 2025 года будем финансировать эту систему», – передает ТАСС слова Митрофанова.

«Наша задача – в течение пяти лет выработать эффективность системы юношеского футбола», – добавил он.

В 2018 году РФ впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Сборная РФ сумела дойти до четвертьфинала турнира, в котором уступила хорватским футболистам в серии пенальти. Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии (4:2). Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Ранее РФС подавал апелляцию в CAS на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные РФ от участия в международных соревнованиях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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